Compartir la alegría

Espectáculo de Taddei y Aymon en el Macció Rossana San Martín Cruxên El lunes 19 de marzo a las 20h se presentó en el Teatro Macció con entrada libre, un show musical del cantante suizo Marc Aymon, y la cantante y compositora Rossana Taddei, con canciones interpretadas en francés. Esta actividad se realizó en el marco del "Mes de la Francofonía en San José"(*). El recital comenzó con la potente actuación de Rossana Taddei y los grandes músicos de su banda, con una encantadora performance. Rossana extraía distintos objetos de un maletín, que enriquecían cada canción: una corneta verde, un adorno para el cabello, un títere… Logró una gran comunicación con el público, que rio, se emocionó con la poético, lo agridulce, lo jocoso. Varios terminamos cantando y acompañando con movimientos corporales algunas canciones. Su dúo con Herman Klang fue tan ágil como gracioso, en un juego de sonidos de mucho jazz y "soul "en " Jukebox" y en "La cane de Jeanne".

Marc Aymon con su guitarra, interpretó canciones tradicionales y ritmos más contemporáneos. Se destacó en las más intimistas, pero contagió su entusiasmo en las más movidas. Siempre lo acompañó el notable bajista Fred Jaillard.

Entrevistamos a Rossana Taddei después de su actuación. Esta conversación ilustra por qué hay ternura, fuerza y franca espontaneidad en sus interpretaciones musicales que fusionan folclore, jazz y otros ritmos. Maletín cómplice de fascinante ritual _ ¿Eres siempre tan histriónica y lúdica en tus actuaciones?

_ Depende del lugar, y del contexto del concierto. En general sí, porque forma parte de mi esencia, el hecho de comunicarme también así, además de hacerlo a través del texto, la melodía, los arreglos y los músicos. Hoy estuve acompañada por Herman Klang en teclado y Gustavo Etchenique en la batería.

El maletín rojo que hoy viste está en todos los conciertos. Surgió "intuitivamente", en Montevideo en el año 2008 en "Fun Fun"(**). Incluí un maletín, porque empecé a utilizar ciertos accesorios y ya el espacio no me daba para guardarlos, por lo que los puse en él. Empezó a formar parte del escenario.

_ También eres una viajera permanente, por lo que el maletín es todo un símbolo…

_Sí. De hecho al maletín inicial lo encontré en una calle, en uno de mis viajes. Yo estaba en Suiza y hay un día en la semana en el que todos tiran las cosas que no se usan. Había un montón de cosas maravillosas en la calle. Vi el maletín de cuero y me lo llevé. Lo usé tanto que tuve que cambiarlo por este que vieron hoy, que es de charol.

La parte histriónica se fue construyendo a partir del maletín y de eso más teatral que conlleva subrayar o destacar lo que tiene que ver más que nada con los textos, las poesías, los mensajes. Me gustó mucho la idea de la interacción con el público. He notado que los elementos visuales, además de la palabra y el sonido son muy importantes. Si a eso se suma la participación del público, se da la parte kinestésica. Se procura que canales de comunicación se activen en ese ritual que es la música.

Aquel ciclo en "Fun Fun "estaba pensado para actuar durante un mes y permaneció durante un año. Es un legendario lugar de Montevideo, con público muy variado, con muchos turistas. Hay de todo.

_ Ahora está en Soriano y Convención.

_ Yo actué en su antigua ubicación y ahora también en el local nuevo, que está precioso, al lado de la "Sala Verdi".

_ ¿Cuánto tiempo vas a estar en Montevideo? ¿Vas a Suiza?

_ Yo vivo un poco acá y un poco allá. Generalmente me ausento durante 6 meses. Hace unos dos años que estoy más estable en Uruguay. Vivo en el departamento de Canelones, entre Marindia y el Fortín de Santa Rosa. Me estoy quedando porque se "me aparecieron" animales: un galgo muy lastimado, abandonado en el bosque. Le dimos cobijo [Gustavo Etchenique y yo] y ahora vive con nosotros. Es un bombonazo, que se llama "Canguro". Luego empezaron a venir gatos: "Palomita", "Almendra", "Zorro"e "Imán". Ahora son adultos. Los viajes se tornan por eso un poco complejos. Tengo una amiga, que hoy se fue a quedar a mi casa para cuidarlos, porque regresamos mañana [20 de marzo]. También se ocupa de ellos cuando hago viajes largos.

_¿Dónde te quedas en Suiza?

_ Voy a Novazzano [del cantón Ticino], a la casa de mi amiga Rossella, quien es como una hermana para mí. Estuve en setiembre del año pasado allá e hice unos cuantos conciertos. También fui a España a cantar. Canciones nuevas en "Cuerpo eléctrico" _Viajas a Suiza en setiembre…

_ Sí. Voy a presentar allá el nuevo disco, que estoy grabando en este momento, que se llama "Cuerpo eléctrico". Estamos mezclando y grabando algunos detalles. Toda la banda está en el estudio de Gastón Ackermann, junto a Alejandro Moya (bajo), Santiago Montoro(guitarra), Gustavo Etchenique (batería). Tenemos varios invitados. Estuvo Mandrake Wolf cantando como invitado hace dos días[17 de marzo], también grabó el guitarrista Alejandro "Cubano" Reyes. Sale en mayo, por "Bizarro Records". Las canciones son todas nuevas. "Semillas" fue de versiones y "Reunión" que fue anterior, era una antología de ocho de mis discos precedentes. Pasional _Si volvemos a tu recital de hoy, nos embrujó "La cane de Jeanne" de Georges Brassens…

_ Es dramática, pero también graciosa.

_ Bien típica de Brassens...La interpretaron maravillosamente tú con tu marioneta "Teresa" y Herman .

_ Me gusta jugar con los extremos. Cuando hay una carga dramática en los textos, es bueno crear un balance de emociones durante un concierto. De otro modo, se pueden volver demasiado intensos algunos pasajes.

_ ¿Está grabada esta versión por ti?

_No. Todo el material que escuchaste hoy es inédito. Lo hemos cantado aquí, y en Argentina el año pasado y el anterior. Ya van tres años que me contratan para estas fiestas de la Francofonía.

_ Recordemos las canciones…

_ Hice canciones de Violeta Parra "Mon petit"[bellísima], "El vals de la moussette", "La confesión" de Lhasa de Sela, que es muy linda. Canté dos canciones mías: "Poder sonreír" y "Luz que llega", con la traducción al francés de mi sobrina Anahí.

_Esas dos tienen toda tu fuerza vital . Hiciste asimismo una preciosa versión de "Je ne regrette rien", que Edith Piaf inmortalizó. (*)La cantante y compositora uruguaya Rossana Taddei nació en Uruguay, pero con un año pasó a residir en Lugano, del Ticino, Suiza. Su familia ha ido y venido de Uruguay a Suiza. Taddei recibió el Premio Graffiti 2017 a la Mejor Solista Femenina del año por su trabajo "Semillas" (Bizarro Records). La familia Taddei siempre ha estado entre Uruguay y Suiza, porque vivió muchos años en ese país.

(**)El "Baar Fun Fun" de Montevideo, tuvo su local inicial en la calle Ciudadela, dentro del Mercado Central detrás del Teatro Solís, pero ahora está en Soriano y Convención.



Festejar unidos los valores de la Comunidad Francófona El 19 de marzo hubo de tarde una rueda de prensa en la Sala Eduardo Carbajal del Teatro Macció, mientras Marc Aymon hacía la prueba de sonido en la sala mayor. En ella participaron la cantante Rossana Taddei, el Subdirector de Turismo y Deporte del Gobierno Departamental Eduardo Rapetti; el Embajador Suizo Martín Strub; el Embajador Uruguayo Omar Mesa, de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y artífice(Rapetti «dixit»), de esta coordinación de actividades en adhesión al "Mes de la Francofonía", que se realizaron en San José del 16 al 19 de marzo en distintas localidades de nuestro departamento. Aquí sintetizamos lo expresado por algunos de los participantes. La música restaña duras heridas Omar Mesa: "Nosotros estamos como Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la Embajada, el medio Francófono, Consulados Honorarios y Colectividad de los Países Francófonos. Esta es una de las actividades más relevantes (…) Rossana Taddei, es del Ticino(....) comunidad que se sintetiza acá en San José hoy en este acto (…) La canción francófona [implica] 900 millones de habitantes y 84 países, con muchas tradiciones, historias, vivencias . (…) Este mes es el pretexto para rescatar esa lengua y para festejarla a través de su propia cadencia, y por la música y el baile. Hay música de Oriente, Occidente, de países africanos. Se trata de resaltar los valores culturales de la Comunidad Francófona. Los factores de unificación pueden ser la canción, la literatura (…) Acabamos de venir de una experiencia de unas hermanas quebequenses que trabajan con niños(1). Hay otras de Ruanda, país francófono que vivió una situación muy difícil en los '90. Hablamos con las hermanas cómo reconstruir situaciones de genocidio y guerra como pasó en Ruanda. La música es un mojón para conocer al otro. Rossana Taddei: "Mi colega está en prueba de sonido y yo estoy muy feliz de estar acá. El "Mes de la Francofonía" reúne un montón de espectáculos en torno a la lengua francesa. Tengo un especial cariño al idioma francés porque me crié en mi primera infancia (como decía Omar) en Ticino, que es un cantón suizo. En Suiza se habla alemán, francés e italiano. Mi maestra de escuela era profesora de francés. Esa era su pasión y me la trasmitió durante cinco años a primera hora. Cada vez que me invitan a participar en estos acontecimientos culturales con la lengua francesa me late el corazón, porque me acuerdo de esos momentos (…) y es un desafío porque no hablo habitualmente en francés (...) La búsqueda de repertorio la hicimos muy cuidadosamente junto a Gustavo Etchenique en batería, y Herman Klang en teclado, quien pronuncia muy bien el francés. " Embajador suizo Martín Strub: "(…) No he oído cantar a Marc Aymon, pero sé que canta en francés y también en idioma antiguo, lo que es interesante desde el punto de vista lingüístico y ha tenido gran éxito en otros sitios(…), es un gusto presentarlo hoy."

(1) En Casa «Comunidad Familia Miryam Bethelem», en Rodrìguez.

RSMC