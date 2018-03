Moderada expectativa por «interesante» nivel de reserva en Semana de Turismo

La semana de Turismo genera buena expectativas, "pero estas pueden o no estar acorde de acuerdo a los diferentes rubros", señaló el Sub Director de Turismo de la Intendencia, Eduardo Rapetti. El jerarca aseguró que: "desde el Gobierno Departamental y los propios operadores privados, hemos procurado prepararnos. Se han hecho promociones, así como vamos a estar en paralelo esta semana en la Criolla del Prado promocionando nuestros servicios turísticos junto a los departamentos de la región. El jerarca informó también, que conforme los datos proporcionados por los propios operadores hay "un interesante nivel de reservas". Rapetti aseguró que; "como siempre semana de turismo para nosotros es el quiebre entre la temporada estival y el otoño que es una temporada fuerte para nosotros como destino de naturaleza, en nuestro departamento y en la región centro-sur". A la vez, y como línea de acción, el jerarca señaló que en cualquier caso y en los diversos destinos que ofrece el departamento, se está trabajando sí en la promoción, pero a la vez "cuidando la carga", porque no podemos permitir que el exceso de visitantes genere la insatisfacción del destino. Como ejemplo, los fines de semana en verano, en los balnearios del departamento, por momentos se desborda su capacidad, sobre todo en infraestructura. Es así que lo que procuramos es resignificar estos lugares, y que de alguna forma sean destinos sostenibles, cuidando la no depredación del lugar. Aseguró que el desarrollo requiere de mucho trabajo y cuidado, ya que como destino turístico por ejemplo las Sierras de Mahoma tienen un diferencial, pero si mañana llegan 20 excursiones todas juntas al lugar, seguramente el servicio colapse y no se logre la gratificación del turista, lo que ciertamente va en desmedro del propio desarrollo de la zona. Ese es un desafía que tenemos, promocionar el lugar, pero que cuando se concreta esa visita, la experiencia sea grata para el turista para que decida volver…"