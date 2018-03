«Acuerdo de patentes» aprobado por el Congreso de Intendentes no llegó a la Junta

Por ahora no llegó, fue la respuesta que encontramos en diferentes actores del sistema político, cuando en la jornada de ayer consultamos sobre el Plan especial de recuperación de adeudos en patente de rodados, que hoy hace ya 10 días fue firmado por los jefes comunales en una sesión especial del Congreso de Intendentes. El tema fue central hace ya algunos días, sobre todo, antes que se concretara el acuerdo, cuando las posiciones políticas de varios intendentes eran antagónicas y por cierto no respondían a lógicas partidarias. Algunos Intendentes pretendían concretar una amnistía, casi general, mientras que en el otro extremo, Intendentes como Daniel Martínez (FA/ Montevideo) o Carmelo Vidalín (PN/ Durazno) se expresaban públicamente en contra de esa medida por entender que de esa manera se beneficia más a quienes estaban omisos en su obligaciones que a los que pagaban en fecha. Hoy hace 10 días de la aprobación del acuerdo, con un "camino del medio" que según destacan los Intendentes sigue reconociendo a los buenos pagadores, pero posibilita que quienes tienen deuda se pueda "reenganchar". De todas maneras, y pese a que en ese momento el asunto parecía urgente, tanto así que se realizó una sesión extraordinaria para aprobarlo, el documento no ha llegado a la Junta Departamental, en donde debe ser homologado, ya que independientemente del acuerdo entre los Intendentes, constitucionalmente corresponde que la Junta lo refrende por mayoría. Al día de ayer, nadie espera que el tema genere polémica, la mayoría entiende que "surge de un acuerdo" y que como tal se dará la anuencia del Legislativo. De todas maneras hay otras miradas al respecto y aunque en primera instancia "están los votos y la voluntad" hay quienes no están conformes con el acuerdo alcanzado y entienden que la brecha que separa a los buenos pagadores de los deudores quedó muy corta…"