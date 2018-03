Lienzos de Perlasca y Capilla imploran renacer II (*)

Delegación suiza visitó la Catedral y la Capilla del Santísimo Rossana San Martín Cruxên El 18-03-18, la Basílica Catedral de San José y la Capilla del Santísimo Sacramento que está en su interior, fueron visitadas por una delegación proveniente del Ticino( Suiza), encabezada por el Embajador de Suiza en Uruguay Martín Strub, cuerpo diplomático y familiares del artista suizo Martino Perlasca (1860-1899). La actividad se realizó a través de la mediación del senador Carlos Andrés Camy, quien estuvo junto a ellos. El objetivo de la visita fue obtener apoyos para restaurar los lienzos de ese pintor suizo que están en la Capilla y la Catedral.

La prestigiosa docente e investigadora Margarita Patrón, hizo una reseña histórica de San José y la Catedral ante las autoridades locales, nacionales y extranjeras. Aquí se refiere a ello y a otros momentos de esa fecunda jornada. Recorridas de enjundia

Margarita Patrón: _ Fui invitada a participar en varias oportunidades por el equipo de «Adoración Eucarística de San José». En esta ocasión me uní a ellos, para recorrer la Catedral junto al Embajador suizo Martín Strub y su esposa, y el grupo que los acompañaba. Estaban con ellos la historiadora Anna Sciancalepre, el muy reconocido técnico en arte e historiador Edoardo Agustoni, y otras personalidades diplomáticas allegadas a la Embajada. También Flora Perlasca, bisnieta de Martino Perlasca y su hijo [Stefano]Vescovi, tataranieto de ese artista, quien también pertenece a la diplomacia en Suiza. Fue un equipo realmente significativo para recorrer San José y especialmente, la Catedral.

_ Esa delegación era oriunda del "Ticino" , cantón suizo.

_Sí. Cercano a Lugano, que es el lugar de donde procedía Perlasca.

Las iglesias de

San José y varias

proezas

Mi rol fue interiorizar a la delegación suiza sobre la población que visitaban. Me detuve en la fundación de San José (1783), en sus pobladores, en el trazado de la Villa y en especial, en las iglesias con que contó. El rancho primitivo con techo de paja, estuvo desde la fundación hasta 1806. La segunda iglesia tenía campanario y una nave central más extensa, que estaba adosada a lo que hoy conocemos como la Basílica Catedral. Funcionó hasta marzo de 1875, en que comenzaron los oficios religiosos de la Iglesia Parroquial que ahora es la Catedral. Estaba sin revocar y sin los ornamentos logrados en años sucesivos. Una empresa increíble para la época.

_Fue una obra titánica, que también contó con la colaboración del pueblo.

_ Si. El pueblo aportó dinero y trabajo. Muchos lo que hacían era trabajar para la obra, daban sus jornales… Otros vendían animales o los donaban para que fueran subastados. Hubo un aporte muy importante en 1868 del Presidente Lorenzo Batlle, que se cumplió en parte, pero se vio aplazado debido a la "Revolución de las Lanzas". Tanto el gobierno local como el nacional apoyaron, pero no olvidemos que en esa época la Iglesia estaba unida al Estado.

_ ¿Cómo estaba constituido el gobierno local?

_Por una Junta Económico- Administrativa y un Jefe Político. Cuando comenzó la Comisión de Fábrica de la Iglesia Parroquial, el Jefe Político promotor fue Francisco Larriera. La obra duró 17 años, pero las distintas autoridades que se sucedieron, aportaron para la terminación del templo. En los comienzos estuvieron el Padre Francisco Castelló, Francisco de Paula Cabrera y sucesivos sacerdotes, que se ocuparon de la terminación del templo primero, y del embellecimiento después, como el Presbítero Norberto Betancur, por ejemplo, quien tanto trabajó para concretar el reloj.

El Presbítero Andrés Paredes hizo referencia el pasado domingo 18, a todo lo que fue ornamentación posterior. Nombró a varios sacerdotes [entre ellos, a Betancur], y se detuvo en Monseñor Ricardo Di Martino, quien logró gran parte de lo que hoy disfrutamos en la Catedral.

_ El profesor y artista Michel Prince también habló sobre la Catedral…

_ Se detuvo en el frente de la Catedral y analizó sus aspectos artísticos. Subimos todos al reloj. Al entrar nuevamente a la Catedral, Clarisa Prince cantó el "Ave María" [de Schubert]. Mercedes Fuentes [artista plástica] y Michel Prince destacaron la obra de [Lino]Dinetto que está en el templo.

La restauradora Claudia Frigerio, mostró un video sobre Perlasca y sobre lo realizado por ella y su equipo en la restauración de las obras de ese artista en Montevideo. Michel Prince proyectó cómo podrían verse los lienzos de la Capilla del Santísimo [cuatro ángeles y los doce Apóstoles], luego de restaurados, a través de un procedimiento con la computadora que los «limpia» y permite apreciar su gran belleza artística.

Después de ver las imágenes, se entró en la Capilla, para observar "in situ" esos lienzos y todo el interior, que tal vez (y ojalá) puedan ser restaurados.

(*) Esta sería la segunda parte de una extensa nota que titulamos de la misma forma, publicada el pasado jueves 22. En ella conversamos con integrantes de la delegación suiza, con Stefano Vescovi (tataranieto del artista), y con la restauradora Claudia Frigerio. Por razones de espacio, no pudimos incluir el jueves la entrevista a la profesora Margarita Patrón, que hoy compartimos. Ella hizo la reseña histórica y Stefano Vescovi la tradujo para la delegación suiza.