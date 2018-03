ADEOM: "en materia salarial, nos vamos con las manos vacías"

Falero comunicó a los trabajadores más presupuestaciones. A la vez dijo que recorte del 18% de la Contribución Rural impide "partida extra" que solicitaba ADEOM Pocos minutos después de las 14 horas, el Intendente de San José, José Luis Falero y la Secretaria General Ana Bentaberri, recibieron a los integrantes de la directiva de ADEOM. LA audiencia ya estaba pautada, y en la jornada del martes los trabajadores municipales se reunieron en Asamblea para definir el punteo. Pasaron más de dos horas para que el encuentro terminara y allí los representantes sindicales, realizaron en rueda de prensa la evaluación del encuentro, aunque también informaron que mañana se realizará la Asamblea en la que se informará al colectivo. Por su parte, según se anunció por parte de la Intendencia, la extensión del encuentro con los funcionarios, "demoró la agenda de audiencias del Intendente", por lo que este no accedió a dar declaraciones a los medios. Más persupuestados El Presidente de ADEOM Cono Creciente informó que se presentaron todos los temas que los trabajadores tenían previsto, y al ser consultado sobre los avances dijo: "Uno de los principales temas era el de la presupuestación, y el Intendente se acaba de comprometer además de cumplir con los 50 cargos que se había acordado a concretar otras 25 presupuestaciones, lo que nosotros entendemos que es un buen logro. Estas presupuestaciones se concretarían en el presente año", dijo Creciente quien a la vez informó que "los concursos van a seguir, hay concursos que ya están en camino y nosotros solicitamos que se extendieran esos mismos concursos y que sean tenidos en cuenta, para que quienes hayan concursado puedan ocupar las vacantes que se puedan generar con este nuevo acuerdo (con las 25 nuevos cargos), si esto no es posible se llamará a nuevos concursos", aseguró Creciente. Otro de los planteos vinculados es que en esas presupuestaciones se contemplen todas las áreas. Estatuto En cuanto a la aprobación del Estatuto, tanto el Intendente como la Secretaria se manifestaron a las órdenes, conformándose próximamente una comisión para realizar un seguimiento al tema y lograr una pronta presentación a la Junta Departamental. Tenemos que recordar también que nosotros debemos presentárselo a la Asamblea para que los socios también lo aprueben". Creciente descartó que sea posible indicar ahora un plazo para la aprobación del nuevo estatuto del funcionario, ya que durante la revisión pueden surgir modificaciones que lo retrasen… Hablando en plata Cuando se consultó sobre la respuesta vinculada a la partida que los trabajadores solicitarían al Ejecutivo, quien dio las respuestas fue el dirigente Daniel Pérez, quien informó que efectivamente se había planteado "de acuerdo a lo que se resolvió en la Asamblea", pero "la respuesta automática del Intendente fue que no pensaba hacer una modificación presupuestal (necesaria para destinar recursos al rubro "0"), por lo que tampoco era posible aspirar a una partida en tickets alimentación que era la alternativa que planteábamos nosotros. Eso también modifica el rubro cero y no está previsto hacer modificaciones presupuestales". En la misma situación quedará el planeo de los trabajadores de "pasar los tickets alimentación al salario", la propuesta naufragó y allí según se explicó, se entiende que esta medida sería objeto de observación por parte del Tribunal de Cuentas (TCR) lo que se quiere evitar. Al ser consultado Creciente sobre qué sensación quedaba tras las respuestas vinculadas a la mejora salarial dijo: "nosotros sentimos que nos vamos con las manos vacías en lo que refiere a salario y planteamos sobre el final manejar alguna posibilidad de instrumentar algún beneficio relacionado a las obligaciones que los funcionarios tienen con la Intendencia, pero se descartó de plano". La idea de los trabajadores era compensar deuda de tributos, pero se entiende que esto es de difícil instrumentación ya que no todos los funcionarios pagan los mismos tributos y también la medida requeriría de una modificación presupuestal". Creciente reiteró: "en materia salarial, nos vamos con las manos vacías, y nosotros a eso ya lo veníamos previendo porque tenemos un convenio quinquenal firmado en el que hay pautas salariales (…) de todas maneras no podíamos dejar de insistir en una partida extra y en este caso se nos alegó que no se va a poder acceder a dicha partida, porque a nivel nacional le viene un recorte de 1.100.000 dólares anuales por el recorte del 18% famoso de la Contribución Rural…".

Como consignábamos al comienzo, en el día de mañana a las 19 horas, ADEOM tendrá su Asamblea, y allí la directiva informará sobre el resultado de la reunión con el Ejecutivo, y será esta la que defina los pasos a dar. No se descarta que se proponga alguna medida, pero eso dependerá del análisis en la propia Asamblea