Silveira: "muchos no están contentos y otros se van a tener que lavar la boca…"

Para el Fiscal del Crimer Organizado Luis Pacheco, las denuncias e intervenciones de Camy le eximen de responsabilidad El pedido fiscal realizado por el especialista en Crimen Organizad, que se conociera el pasado lunes para 9 ex jerarcas de ANCAP, entre ellos el ex vicepresidente de la República Raúl Sendic, ha generado, como era de esperarse diferentes repercusiones políticas, algunas de estas se sustancian en nuestro departamento. Obviamente que el elemento central fue la exclusión del actual Senador Carlos Daniel Camy de la lista de ex jerarcas para los que se pide el procesamiento. En las últimas horas, el ex integrante del directorio, en representación del Partido Colorado, Juan Justo Amaro, criticó la actitud del fiscal. En las últimas horas y consultado en radio Sarandí sobre ese elemento de su determinación, el fiscal Pacheco aseguró que: "Desde un primer momento tenía claro que en aquellos casos que la Fiscalía encontrara irregularidades las responsabilidades iban a ser de todos aquellos que hayan firmado resolución en esos puntos" Y dijo que en casos como el de Trafigura o Exor, "se reclamó la responsabilidad de todos los firmantes". Señaló que en este caso "si bien Camy firmó" luego "registra intervenciones en Ancap denunciando las irregularidades, explica que había llegado al directorio un mes antes de la firma y no había tenido suficiente tiempo para estudiar el asunto y que si bien en un primer momento firmó, luego registró una cantidad de intervenciones que terminan después aconteciendo esa denuncia del contrato". "La fiscalía determinó q era excesivo requerir una responsabilidad penal" sobre Camy, dijo Pacheco.

Y agregó que "en el caso de Amaro es distinto porque no registra esas intervenciones posteriores. Luego sí, a raíz de las denuncias de Camy todo el directorio realizó intervenciones y Ancap termina dando por finalizado el contrato el diciembre de 2011". Repercusiones locales Como era esperable, en el sistema político josefino también se generaron repercusiones tras estos hechos. Si bien el propio Senador Camy, no se ha manifestado públicamente al respecto, es evidente que la situación fortalece la actuación y la posición del legislador de Alianza. Al respecto, en el programa "Sobremesa" de Radio 41, que conduce nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez, al analizarse la situación el ex Director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia Yarwynn Silveira, quien a la vez se despeña como coordinador de Alianza aseguró que: "Hay mucha gente que no está contenta y otros se van a tener que lavar la boca con agua jane…". Si bien no profundizó "quienes", es evidente que la referencia es hacia la interna del propio partido nacional, ya que como se recordará, en medio de la crisis interna en el segundo semestre del año pasado, que terminó con la remoción de los 3 representantes Aliancistas del Gabinete, desde el sector oficialista "Sumate", incluso el propio Intendente José Luis Falero, cuestionando los informes técnicos de Alianza, había sugerido "espero que no los estén asesorando los mismos asesores que en ANCAP…". A la vez el Diputado Bacigalupe, en oportunidad de realizar una rueda de prensa vinculada a la situación de la deuda de su empresa con la Intendencia, responsabilizaba sector de Camy por una campaña en su contra y le cuestionaba por el uso de las tarjetas corporativas.