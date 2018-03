Lienzos de Perlasca y Capilla imploran renacer Escrito por -- Delegación suiza visitó la Catedral y la Capilla del Santísimo El pasado domingo 18 de marzo, la Basílica Catedral de San José y la Capilla del Santísimo Sacramento que está en su interior, fueron recorridas por una delegación proveniente del Ticino, Suiza(*), encabezada por el Embajador de Suiza en Uruguay Martín Strub, cuerpo diplomático y familiares del artista. La actividad se realizó a través de la mediación del senador Carlos Andrés Camy, quien estuvo junto a ellos. El objetivo de la visita fue obtener apoyos para restaurar los lienzos del pintor suizo Martino Perlasca (1860-1899) que están en la Capilla y la Catedral. Acompañaron y/o participaron entre otros (**), el Subdirector de Turismo y Deporte Eduardo Rapetti, el Obispo Diocesano Monseñor Arturo Fajardo, el Presbítero Andrés Paredes, la restauradora uruguaya Claudia Frigerio, la profesora Margarita Patrón, y parte del «Grupo de Adoración Eucarística» que tanto ha trabajado para recuperar estos tesoros patrimoniales. El Embajador de Suiza manifestó que tal vez se concrete la restauración. En la Capilla conversamos con cuatro protagonistas de esta jornada que duró varias horas. Rossana San Martín Cruxên

Impares lienzos de Perlasca deslumbran a autoridades suizas y uruguayas _ Nos gustaría que sintetizaras qué se hizo hoy y también cuál ha sido tu labor de investigación sobre Perlasca en Montevideo y en San José.

Restauradora Claudia Frigerio: _ Creo que lo que hicimos fue poner en valor la obra de Perlasca. Trabajamos junto a toda la comunidad de San José. Realizamos una presentación sobre la Catedral. Su construcción histórica fue abordada por la historiadora Margarita Patrón, el Padre Andrés Paredes, [y los aspectos artísticos] por el profesor Michel Prince y la artista plástica Mercedes Fuentes.

Yo hice una investigación sobre la obra de Perlasca para presentarla a la comitiva que vino de Suiza, que pretende pesquisar la influencia del Ticino en el Uruguay y a Perlasca, como uno de los artistas del Ticino que vivió en Uruguay hacia fines de 1800. Perlasca nació en Lugano y emigra a América con 16 años. De América viene a Buenos Aires y luego cruza a Uruguay donde afinca. Siempre mantendrá una relación Suiza-Uruguay, porque viaja en varias ocasiones según las investigaciones que pudimos hacer.

La comitiva que viene de Suiza integra familiares del artista como su bisnieta Flora Perlasca y su tataranieto Stefano Vescovi. También historiadores del Arte. La idea fue presentar lo que nosotros conocemos y mostrar la obra de Martino Perlasca aquí en la Catedral. Vamos a seguir la visita a otros lugares con ellos, en los que hay obra de este artista.

«La preservación de nuestro patrimonio es trabajo de todos los uruguayos» _Tú descubriste (en toda la acepción del término), debajo de cinco capas de pintura, obras de Perlasca en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo.

_ Rescatamos con bisturí, milímetro por milímetro, con geles y diferentes mezclas, los murales de Perlasca con mi equipo de trabajo. Fuimos varios los que trabajamos allá durante casi un año. Son cuatro murales pintados por Perlasca, que decoran el zaguán principal de acceso al Palacio Santos, que hoy es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

_ En la Catedral de San José indagaste sobre estos maravillosos lienzos del artista.

_ Acá se hizo una investigación sobre 18 obras de Perlasca. Son lienzos (óleos sobre tela). Se indagó la obra histórica y materialmente.Asimismo, sus necesidades de conservación. Se estableció la problemática para determinar un tratamiento de restauración.

_Hace ya tres años [según precisó el artista plástico y profesor Michel Prince «off de record»], que vienes periódicamente a la Catedral de San José.

_ Cuando yo estaba trabajando con los murales de Perlasca en Montevideo, me contactaron integrantes del «Grupo de Adoración Eucarística de San José»[en el que también están el profesor Michel Prince y el Pbro. Andrés Paredes]. Fueron ellos quienes me pidieron que viniera a ver las obras.

Creo que es muy positivo que haya venido una comitiva de Suiza con investigadores profesionales para dedicarse al estudio de estas obras tan importantes. Vamos a seguir trabajando. La preservación de nuestro patrimonio es trabajo de todos los uruguayos.

Gianpiero Casagrande [Editor; Delegado de Lugano]: _ Soy delegado de la ciudad de Lugano para esta visita a San José que tanto nos está entusiasmando, porque demuestra cuánta importancia le está dando este país a nuestros artistas.

Hemos percibido cuán excepcional es el sentimiento con que se han tratado de preservar las obras en esta comunidad. Las personas que se han ocupado de ello, lo han hecho con el corazón, pero además, con un estudio profundo. Por eso les agradecemos a ellos, al Uruguay, a nuestra Embajada, que nos han permitido esta visita. Portaremos a Lugarno este sentimiento de gran singularidad, que trasmitiremos a nuestras autoridades.

Un cuento de la infancia de Flora Perlasca se torna realidad Stefano Vescovi: Soy tataranieto de Martino Perlasca y vine junto a mi madre, Flora Perlasca, su bisnieta. Es un momento de mucho sentimiento descubrir las obras de ese miembro de una familia de artistas. Vino muy joven a Uruguay. Se sentía uruguayo y suizo al mismo tiempo. Hemos visto que el centro de su sentimiento y educación artística estuvo en Uruguay al principio y al final de su vida. Nuestra familia está involucrada en las relaciones con Uruguay, en todo lo atinente a Martino Perlasca. Es como un cuento de familia con Uruguay después de décadas. Mi madre vivió con sus abuelos: el hijo de Martino Perlasca y su esposa. Ella escuchó los relatos sobre Uruguay desde su infancia. Es como un cuento de infancia que se torna realidad.

_¿Qué opina acerca del análisis religioso y artístico sobre Perlasca del profesor y artista maragato Michel Prince? Lo ilustró con imágenes proyectadas en la pantalla y aseveró que los cuatro ángeles de la Capilla fueron pensados como un políptico, siguiendo una estructura y por supuesto, respetando la regla áurea, como lo demostró trazando líneas digitales sobre las imágenes (también virtuales) de los lienzos.

_ Son increíbles los resultados de sus estudios sobre los ángeles, y también su reflexión sobre la influencia de Leonardo da Vinci. Sabemos que en Ticino trabajaron muchos alumnos de Leonardo y hay pinturas de ellos en las cercanías de Lugano. Es muy posible esa influencia debido a la proximidad cultural y geográfica.

_ Los apóstoles que están en la bóveda de la Capilla estarían tomados de «La última cena» de Leonardo da Vinci…

_ ¡Exactamente! El Profesor Edoardo Agustoni puede hacer precisiones sobre eso.

Licenciado en Historia del Arte Edoardo Agustoni:_ Es cierto que las imágenes de los apóstoles de la Capilla se inspiran en Leonardo da Vinci. «La última cena», fresco de Leonardo, está en Milano. Perlasca «los pone» aquí. Es hermoso encontrarse con esto. La Capilla es bellísima y merece ser restaurada: los ángeles, todo…

_ ¿La invalorable obra de este artista podrá restaurarse?

_ No sabemos si es posible. Nosotros trabajaremos junto con las autoridades de Lugano y la Sociedad de Bellas Artes de Ticino y otras fundaciones de Ticino (como Caccia, por ejemplo). Pediremos la evaluación de estas obras y una ayuda científica de intercambio entre investigadores que trabajan aquí y en Suiza. (*) Ticino( en italiano), es el cantón más meridional de Suiza, sobre la vertiente sur de los Alpes. Lugano es una ciudad y comuna del Ticino, donde nació Martino Perlasca.

(**) Algunos de los protagonistas de las charlas y presentaciones realizadas ante las autoridades suizas y uruguayas, son mencionados en las cuatro breves entrevistas que constituyen esta nota. Entrevistamos después a la profesora e investigadora Margarita Patrón, quien aportó otros detalles de la fructífera jornada del domingo, que compartiremos próximamente.

He publicado en «Visión Ciudadana» sucesivas notas sobre Martino Perlasca y su obra: «Historias y ricos legados de la familia Rodríguez Larriera» (25-10-16);»Una riqueza que merece ser conocida por los uruguayos»(01-11-16); «Un encuentro con la Historia y el Arte» (05-12-17); «¡A salvaguardar el Patrimonio!»(14-12-17).

