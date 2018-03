Situación interna de la Junta impidó funcionamiento del legislativo

La junta quedó ayer sin número y sin funcionarios por problemas internos que evidentemente para la mayoría de los involucrados superaron en importancia los temas a tratar en la sesión. Bruno Danzov Es verdad que la Junta Departamental ha estado omisa en el análisis de las rendiciones de cuenta de la Intendencia. Tanto así que fue necesario un planteo concreto para que la comisión de presupuesto elevara el tema para el debate del plenario. Se esperaba que estos informes se analizaran en la sesión ordinaria de la jornada de ayer. Lógicamente que el debate sería extenso, máxime cuando justamente la situación económico financiera de la Intendencia josefina, ha sido central en el debate político de los últimos tiempos. Solamente repasar que ese fue el debate generador de la ruptura interna en el Partido Nacional, la resolución del Intendente Falero en remover a quienes en ese momento representaban a Alianza por San José en el Gabinete Departamental. Por su parte, la situación financiera de la Intendencia ha sido uno de los temas que el Frente Amplio desde la oposición ha tratado de instalar en la opinión pública. Así como Alianza, se han elaborado diferentes documentos técnicos en base a los datos oficiales de la Intendencia en las propias rendiciones de cuenta que iban a ser debatidas. La sesión comenzó, si se quiere con normalidad, aunque podían percibirse un trasfondo, que algunos adjudicábamos a la planificación del debate. Lo cierto es que a la hora 21.33, el coordinador del oficialista "Sumate", Dr. Juan Martín Álvarez solicita un cuarto intermedio de 30 minutos. Es en ese momento que los ediles del Frente Amplio, se retiran de sala para reunirse con los funcionarios de la Junta Departamental. Claramente algo más se estaba generando en la sesión. 22.03, vencido el plazo del Cuarto Intermedio, regresan los ediles del Partido Nacional y a instancias del Edil Manuel Larrea se solicita un nuevo cuarto intermedio de 2 minutos, para informarle a los ediles del Frente Amplio y a los funcionarios que debían regresar a sala para continuar con la normal actividad de la sesión. Vencido el plazo, ni funcionarios ni frenteamplistas regresan a sala, y es allí que según consigna el Presidente de la Junta Departamental, a sugerencia de Manuel Larrea, "por cortesía parlamentaria" se resuelve que los ediles del Sumate se retiren de sala dejando sin número, ya que en esa instancia el Frente Amplio no podría participar del debate que generarían (y que todo el mundo sabía) algunos informes de comisión, como es el caso del análisis de las rendiciones de Cuentas de la Intendencia de San José 2015 y 2016.

Aunque sea difícil de explicar intentaremos en, en virtud de los comentarios que luego de levantada la sesión hicieron algunos ediles y el propio Presidente Vassallo. La situación se enmarca en el problema interno en donde los funcionarios están reclamando a la Junta que durante varios años se han liquidado en forma indebida algunos aspectos salariales como el salario vacacional. Ese asunto ya fue reconocido por el propio presidente quien negoció con los funcionarios aspectos vinculados al reclamo. De hecho el propio Vassallo, señaló que ya este año se pagó de la forma debida, pero se está negociando en qué manera la Junta paga lo que se asume debe. Trascendió serían unos 7 millones de pesos. Ahora bien, el Presidente entiende que dejar sin número era una buena manera de dejar la sesión trunca, dado que "no podía seguir sin los funcionarios en sala", rápidamente el Secretario General, Andrés Pintaluba señaló que "no se trató de una medida sindical de los funcionarios", sino que no había terminado la reunión de la bancada del Frente Amplio y los funcionarios.

Independientemente que es un hecho que los funcionarios están reclamando lo que se asume les pertenece (y prefiero aquí no entrar en consideraciones), las reuniones para definir el asunto no podrían haberse llevado en otro momento. Se espera al medio de una sesión, en la que se piensa habrá un debate político, que por otra parte ha sido renuente en esta legislatura. Si no se trató de una medida sindical, porqué no es solicitó algún minuto más de cuarto intermedio, ya que quienes nos quedamos luego de levantada la sesión percibimos que segundos después del levantamiento ya no existía reunión entre ediles del Frente Amplio y los funcionarios. Si no fue una medida gremial, puede la actividad legislativa de un Gobierno Departamental, quedar supeditada a que las reuniones (seguramente importantes) no se concreten en un momento en donde no se afecte el normal desarrollo de su tarea. En la administración pública, "el funcionario es a la función, y no la función al funcionario". Primero lo primero, el Presidente de la Junta, el Secretario, los ediles todos y también los funcionarios deberían tenerlo presente, "su razón de ser en la administración pública, debe estar por encima de los problemas de horario y de temas particulares". Seguramente el debate político se dé en otro momento y en las próximas horas habrá instancias de negociación entre los ediles y los funcionarios, espero que no esperen hasta la próxima sesión, porque la responsabilidad que han asumido, por voluntad propia, se los demanda.