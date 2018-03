Fiscal del Crimen Organizado pidió procesamiento de Sendic y otros 8 ex directores y gerentes de ANCAP

El Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió ayer el procesamiento del ex presidente de Ancap, Raúl Sendic, y de otros ex directores y gerentes de la empresa. En el caso de Sendic, según el pedido fiscal que fue publicado en la pasada tarde en la página oficial de la fiscalía de la nación, Pacheco pidió el procesamiento como "autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley". En el caso de Germán Riet y Juan Gómez el pedido es como "autores responsables de dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley". Para Juan Justo Amaro, Juan Luis Romero y José Coya, se pide un procesamiento por "un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley". También hay pedido de procesamiento para Eduardo Goldsztejn, Ricardo Lemos y Manuel González. A su vez se solicitó una audiencia ratificatoria, que aún no tiene fecha, donde se establecerá si los pedidos son con o sin prisión. Se cita a otros ex funcionarios para ampliar su declaración. La jueza Beatriz Larrieu, por su parte, solicitó a la Jutep un informe relativo al uso de tarjetas corporativas de Alur por parte de Leonardo De León (ex presidente de la empresa). La solicitud del fiscal llega a dos años del inicio de las investigaciones en el Juzgado de Crimen Organizado, y tras un expediente que alcanza las 3.800 páginas. El 19 de abril de 2016, la oposición presentó denuncia penal por supuestos ilícitos en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015. Hasta este momento, la jueza de esa materia, Beatriz Larrieu y el fiscal Pacheco indagaron a 34 personas, entre ellas seis ex directores de Ancap. A partir de octubre del año pasado, Larrieu y Pacheco se concentraron en estos temas: la utilización de las tarjetas corporativas de Ancap por parte de directores; los negocios de intermediación del ente con Petroecuador y la compañía holandesa Trafigura acusada de corrupción en varios países; la cancelación de deuda con la petrolera venezolana Pdvsa y los gastos de publicidad y contratación de la agencia La 10. En el marco de esta causa en su momento fue llamado a declarar el Ex Director de Ancap y actual Senador Carlos Daniel Camy, quien concurrió en su momento munido de la documentación requerida y evidentemente conforme el pedido fiscal sus explicaciones fueron de recibo. En reiteradas oportunidades en la que el Senador fue consulado por los medios sobre la referida investigación, siempre señaló que en su caso particular comparecería las veces que fuera necesario ya que "cada acto realizado en el cumplimiento de la tarea podía ser probado y documentado.

Sin dudas que a partir de este pedido del Fiscal del Crimen Organizado se abren los procedimientos legales previstos y el tema lejos de terminar comienza