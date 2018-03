Detienen pintada de los murales del Corralón Municipal Escrito por -- Por iniciativa del ex Director de Cultura Juan Carlos Barreto El mural del artista plástico Sergio Viera elaborado en al año 1998 en el edificio de la Dirección de Obras de la capital, estaba siendo tapado "a brocha gorda" conforme lo denunciara en las redes sociales el Ex Director de Cultura de la Intendencia Juan Carlos Barreto. Sobre el mediodía del sábado, Barreto publicó su preocupación sobre este hecho con el siguiente texto: "Algo no está bien...

Cuando el arte nacional desde el pasado 9 de marzo, en su principal espacio MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales); está homenajeando al artista plástico Sergio Viera. En San José, borramos a brocha gorda sus murales pintados en el año 1998. Dolor e impotencia...". La publicación tuvo una importante cantidad de repercusiones y respuestas pero dos de ellas se destacan. Por un lado enterado de esta situación se activaron gestiones por parte de las principales autoridades de la Cultura del País, entre ellos Sergio Mautone el Director Nacional de Cultura y el propio Director del MNAV Enrique Aguerre, quienes según confirmaron, pocas horas después de estar en conocimiento de la situación se comunicaron con autoridades departamentales para que se detuviese la malograda intervención. De hecho, el propio Mautone, utilizando también las redes sociales informaba que: "A las 16 horas el Director de MNAV y yo nos enteramos por Twitter que en San José se estaba destruyendo un mural de Sergio Viera. Se habló con autoridades locales para detener la "intervención" y con el artista para restaurar la obra. Ni indiferencia ni cómplices. Viva la Cultura !!!", cerraba la publicación del jerarca. En medio de toda esta situación, los colegas de primera hora, informaron que desde la Intendencia, la propia Celeste Verges, quien asumirá en los próximos días la dirección de Cultura, pero que desde que el Intendente separó a los directores de Alianza de su cargo por motivos políticos, viene trabajando en esa área de la Intendencia, asumió que "fue un error, sin querer", a la vez de confirmar lo adelantado por el Director Nacional de Cultura en relación a que el artista estaría dispuesto a la restauración del mural. Verges informó que ya se tomó contacto con Viera y la restauración podría comenzar el mes próximo.

