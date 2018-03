Emociones para compartir

Taller "Yo quiero cantar" con Clarisa Prince en el Museo Rossana San Martín Cruxên El miércoles 7 de marzo empezó en el Museo de San José el taller "Quiero cantar", a cargo de la maragata Clarisa Prince, quien tiene destacada actuación como cantante lírica y popular. Entrevistamos a Clarisa el pasado martes 6 de marzo. Pueden asistir niños que tengan a partir de 6 años, de 17.30 a 18.30h. A las 18.30h asisten los adultos mayores de 15 años. De 19 a 20h sería la actividad específica de canto, con jóvenes y adultos. Consultas e inscripciones, en Secretaría del Museo, en de 14 a 20h. Tel.: 434 23672. Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Los secretos de la emisión de la voz _ Las actividades del grupo ya se iniciaron, pero de acuerdo a las inscripciones puede haber cambios.

_ Si vemos que hay niños inscriptos, diferenciaremos los grupos de acuerdo a los intereses y también será distinta la dinámica para abordar el canto.

_¿Cómo desarrollas esta actividad?

_ Ante todo hay que conocer el instrumento, que es la voz y que depende de todo nuestro cuerpo. Se trata de ir incorporando herramientas, para lograr el control corporal. Son muy importantes la respiración, la relajación…

_ ¿Qué hacen el primer día del taller?

_ Siempre arrancamos desde la respiración y la relajación. Son los prerrequisitos para utilizar bien la voz sin hacerse daño y sacarle el mejor provecho posible. Continuamos después con reconocimiento de notas y entonación.

_ Trabajas con el piano del Museo.

_¡Sí! Es el mejor piano que debe haber en San José.

_ Eso dicen los concertistas de piano que han venido a nuestra ciudad.

_ Es un placer enorme trabajar en esta sala preciosa (*). ¡La gente del Museo nos recibe tan bien siempre!

Retomando lo del taller, luego de los prerrequisitos que ya mencioné, poco a poco empezamos a trabajar cómo colocar la voz. Asimismo, cómo mejorar la emisión, el volumen y el "fiato" de la voz. El "fiato"[palabra de origen italiano], consiste en poder administrar el aire de tal modo que no se pierda ni fuerza ni expresividad al cantar. Cada alumno busca su expresión personal _¿Cómo seleccionas las canciones que van a interpretar?

_ El primer mes implica ir conociendo a los alumnos, para saber qué les gusta. Hacemos después un promedio entre las preferencias y seleccionamos con ellos, canciones que atiendan en lo posible los gustos de todos.

En el correr del año se va eligiendo un repertorio para cada alumno. En la muestra final del taller, a veces no llegamos a realizar canciones interpretadas por una sola persona.

_ No es fácil que canten como solistas…

_ Puede ocurrir alguna excepción, pero un solo año de trabajo tal vez no permita que cada persona se sienta cómoda cantando frente a un público numeroso. Es un desafío importante.

También trabajamos en el taller "para qué canto". Hay personas que lo hacen solo por un placer personal. Sin embargo, en general, cuando uno canta es porque escuchó a otra persona cantar y eso le provocó alguna emoción. Uno quiere cantar, para lograr esa comunicación especial con el que lo escucha. Es necesario previamente tener capacidad de relajación y pararse con solvencia frente a un público.

La muestra final del taller se hace de acuerdo a lo que globalmente ha logrado cada alumno. Se trata de que sea capaz de sostenerse solo frente al público.

_ ¿Cantan en coro?

_ Se hacen algunas intervenciones con todas las voces, pero no es un coro. Es un taller de canto, en el que el descubrimiento es personal. Cada uno tiene que trabajar su voz, y para qué canta o sea qué tipo de cosas quiere decir cuando canta.

Hacemos un trabajo en conjunto para aprender a escuchar a cada compañero, para ver el proceso del otro y disfrutar de todas las voces. Los procesos personales son todos diferentes, pero el ver a otro nos ayuda a construir nuestras propias herramientas.

_El taller tiene momentos grupales y otros, personalizados.

_ Sí. Por otro lado, trabajamos diferentes dinámicas tanto de relajación, como de compartir la voz con otro. Otros proyectos con la Música _ Te hemos escuchado como parte de un grupo musical…

_ Sí. Se llama "Clarisa y la Vida-la". Es como vidala, pero compuesto por la palabra "vida" y "la".

_ Un juego de palabras muy musical… Actuaron en el Instituto Cultural Español el año pasado.

_ También cantamos en el Teatro Macció y en el Museo de San José. Seguiremos presentándonos en distintos lugares.

_¿Quiénes integran actualmente ese grupo?

_ Roberto Rodino en batería y percusión, Héctor Hugo Ríos en clarinete, César Corrales en bajo, y yo en piano y voz. Pablo Rey interviene con algunas guitarras y está como productor musical, porque estamos preparando la grabación de un disco. Está apoyada por el Ministerio de Educación y Cultura, porque nuestro proyecto ganó los Fondos Concursables a fines de 2017. Lo vamos a grabar acá en San José, en "Iguana Records" que es de Martín Patettta.

Presentación de disco "La Vida-la" con artistas plásticos maragatos _¿Cuándo presentarán ese disco?

_ Creo que en el mes de junio estaremos culminando. Haremos el lanzamiento acá. Cada uno de los temas estará acompañado por la obra de un artista plástico maragato. Uno de los estrenos va a ser en el Teatro Macció y otro, en el Museo acompañados por los artistas plásticos.

_¿ Es con canciones de tu autoría?

_ Hay algunas canciones propias. Tiene raíz folclórica, pero se ha fusionado con otros elementos.

_¿Quién hace los arreglos musicales?

_ Son míos, con la supervisión de Pablo Rey.

_ Integras el grupo musical "Cantoras".

_ Así es. El [pasado] domingo 11 de marzo, en el "Festival del Río" en Santiago Vázquez, voy a participar junto al grupo "Cantoras", que integro junto a Guadalupe Romero, Analía Pérez y Carmen Morán[Carmen no actúa porque está en Europa]. Nos encomendaron a "Cantoras" que hiciésemos un homenaje a Daniel Viglietti. En este caso nos acompañan guitarristas que trabajan con nosotros: Marcelo Caetano, Leonardo Delgado y Federico Pritch.

_ Cursas "canto lírico"…

_ Sí. Ese curso es en la Cátedra de Canelones, con la [Soprano] Beatriz Pazos.Tengo pendiente el examen final, pero ahora estoy abocada a la preparación del disco. (*) Sala Manuel M. Cobas del Museo de San José.