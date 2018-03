Torque llega a San José de la mano del City

Apuesta del Gobierno Departamental para mejorar En una extensa conferencia de prensa, la Intendencia presentó en convenio asumido con el Club Atlético Torque, con mejoras para el Casto Martínez Laguarda y las ligas locales. Tras la polémica que incluso llegó a instalarse en la Junta Departamental, se presentó en conferencia de prensa el acuerdo por el que Torque jugará como local en San José de Mayo. El Intendente José Luis Falero defendió el acuerdo pactado, anunciando la mejora sustancial que tendrá el piso del Casto Martínez Laguarda en este período, dado que se ha duplicado el horario de trabajo al Ing. Invernizzi, uno de los más reconocidos técnicos cuando de pisos en escenarios deportivos se refiere. Además, parte de la recaudación de los partidos, como el alquiler del estadio a la institución de Montevideo se volcará a las Ligas del departamento. El debate transcurrió por la polémica sobre la utilización del estadio, donde había trascendido que Torque tendría exclusividad. Todas las partes rechazaron tal punto, coincidiendo en que la utilización del campo la definirá el estado del mismo, lo que afectará tanto al equipo profesional como a los de San José.

El acuerdo está firmado por un año pero con la expectativa que pueda ampliarse y continuar, hecho que se evaluará a fin de temporada por parte de la comuna y del City Fútbol Group, el mayor grupo económico y social en el fútbol, que además, regentea al equipo capitalino. Independientemente de las respuestas surgidas, la conferencia realizada cumple con el adelanto que había realizado el propio Falero hace ya algunos días al ser consultado sobre esta situación. En esa oportunidad, el Intendente había señalado que el 80% de las cosas que se habían dicho no eran ciertas. Pero un elemento que no ponderó es que todos los elementos que se manejaron públicamente habían sido aportados por el Director General de Deportes de su administración Miguel Calandria. En resumen, en materia deportiva habrá que esperar a ver cuáles son las condiciones del estadio para saber si los equipos que disputarán la copa de OFI pueden utilizar el Estadio. En materia de gestión, habrá que esperar para ver si los resultados esperados se cumplen y tanto el piso del Estadio como la infraestructura deportiva mejora, ahora sí, en el plano político no se debe esperar nada, ni por los errores públicos cometidos por Calandria al dar información equivocada (si es que fue así) ni por el hecho que el Intendente deba salir a desmentirlo.