Junta llama a Sala a Álvarez y FA no descarta solicitar su remoción

De hecho en la sesión extraordinaria solicitada por el FA para tratar el tema "higiene", el edil Germán González dijo que Álvarez debía renunciar. Tal propuesta no fue incorporada en la moción final presentada. Luego de cerca de dos horas de debate sobre los problemas de la basura, el vertedero de Ciudad del Plata y los perros sueltos, el Frente Amplio mocionó el llamado a sala de Álvarez, que fue votado por el Partido Nacional a excepción del edil Adrián Laca (Lista 50), quien dijo que "no cree en los llamados a sala" y que le consta que el Sub Director (que será ascendido por Falero antes de fin de mes) está trabajando bien y encontrando soluciones. A la vez las bancadas plantearon invitar al responsable de la COTRYBA Julio Pintos para buscar soluciones para el problema de los perros sueltos. En reiteradas oportunidades del Frente Amplio se reclama a Falero que abra más espacios de diálogo por este tema y se destacó que la situación general de higiene en el departamento "está peor" desde que el Intendente removió a Yarwynn Silveira. Consultado luego de la reunión el edil Pablo García, señaló que no se descarta que si las respuestas de Álvarez no son satisfactorias se pida al Intendente su remoción, pero primero "queremos escuchar al Sub Director".