Impuestos, acuerdos y tratos diferenciales

Opinión

Bruno Danzov

Sin dudas se trató de uno de los temas de la jornada. La reunión era esperada, y el tema no es nuevo. Lejos de eso, obviemos que cada tanto los Intendentes analizan planes como estos, y solamente recordemos que en los últimos meses de 2017 ya existía un acuerdo, que cayó cuando sus contenidos se filtraron y el diario El País los publicó en su edición web. A las pocas horas de ese "intento de acuerdo frustrado", el propio Intendente José Luis Falero anunciaba que "en febrero cuando retornemos al Congreso lo vamos a plantear". Las posiciones posteriores fueron públicamente conocidas, y quedó a las claras que las visiones poco tienen que ver con elementos políticos, filosóficos o ideológicos, más bien a los perfiles de cada uno de los Jefes comunales, y aunque solapadamente, también a las necesidades económicas de algunas Intendencias. Lo cierto es que luego de varias idas y venidas, de posiciones encontradas, los 19 Intendentes aprobaron ayer un plan especial de refinanciación de adeudos. Se adelantaron a informar que no se trata de una "amnistía", sino de un plan especial de recuperación de morosos en Patente de Rodados. Según el acuerdo que fue votado en forma unánime por las 19 Intendencias, el diario el observado en uno de los párrafos, en donde consigna la noticia destaca: "Las intendencias fiscalizarán el cumplimiento del pago de la deuda junto con una fiscalización del Sucive con inspectores en diferentes puntos del país para que también aquellos vehículos que circulen por rutas -que no son jurisdicción de las comunas- también sean controlados. Cuando no se paguen tres cuotas, el convenio cae y se vuelve a generar la deuda original. Tal como lo establece el reglamento del Sucive, a los morosos primero se les aplica la sanción económica, luego el retiro de la chapa y por el último el vehículo se saca de circulación". Aunque puedo asumir son temas diferentes, en San José no habrá mayores inconvenientes, y quienes piensan adherir al convenio no están muy preocupados, porque si damos por válidas las expresiones de un integrante del Ejecutivo de la Intendencia de San José que hace pocos días compareció a la Comisión Investigadora de la Junta Departamental por la deuda de la Empresa del Diputado Ruben Bacigalupe (la que según se ha informado viene pagando en tiempo y forma) La Intendencia no hizo valer las cláusulas del primer convenio de la empresa, por una deuda de 1.8 millones de pesos, porque "esas cláusulas, se ponen solamente para asustar, nunca se cumplen", habrían sido las declaraciones del representante del Ejecutivo en la comisión investigadora.

Desconozco si la comisión investigadora ha encontrado méritos para establecer si la Intendencia tuvo un trato diferencial con la empresa del Diputado Bacigalupe, pero si no lo ha hecho, debe esperase algunos meses, y cuando alguno de esos convenios que se firmarán conforme el nuevo plan de regularización de Patentes aprobado ayer por el CNI, y se multe, se retire la chapa o el vehículo de circulación, se estará generando allí el trato diferencial entre un ciudadano común y la empresa del Diputado, la que no fue sometida a ninguna sanción (aún prevista en el texto del primer convenio) de hecho, hasta que no publicamos en Visión Ciudadana esa situación irregular y la flagrante inacción de la Intendencia.