Un Solo Uruguay volvió a movilizarse

Si no hay respuestas; habrá medidas duras Con una buena representación del departamento, los autoconvocados volvieron a movilizarse en lugares estratégicos a nivel nacional Unos sesenta autos, más varios camiones desde nuestro departamento se movilizaron hacia Montevideo para participar de la movilización de Un Solo Uruguay de este miércoles 14. Temprano a la mañana integrantes del movimiento se concentraron en ruta 3 y Bulevar Aparicio Saravia para salir en primera instancia rumbo a Libertad, donde se sumó una delegación que esperaba en esa zona.

Pasadas las diez de la mañana, los representantes de San José estaban en los accesos, acoplándose a los que 'desembarcaban' por ruta 5 desde los departamentos cercanos a la capital del país, con rumbo a la zona portuaria. Los autoconvocados realizaron su actividad sin contratiempos, dado que a pesar de lo peligroso del lugar, todo transcurrió con normalidad. Sobre el final de la medida, al salir, un contingente de Un Solo Uruguay en caravana rodeó el Palacio Legislativo, previo a la partida hacia cada uno de sus lugares. Esta fue una medida más de las que están sobre la mesa por parte del colectivo, que insiste en la sensibilización del gobierno y en poder instalar una mesa de negociación donde se atienda realmente a las demandas aportadas en la proclama del pasado 23 de enero.

Más medidas En ocasión que las gremiales agropecuarias de San José se reunieron para dar a conocer un comunicado en respaldo a la movilización de Un Solo Uruguay, el vicepresidente de la Asociación Rural de San José Juan Ángel Menéndez Bula, dijo que hasta el momento las medidas son tranquilas, buscando lograr la sensibilización del Gobierno. En la oportunidad indicó que de todas formas hay otra batería de medidas que serán más profundas si esas respuestas no existen, dijo que por ahora el movimiento está 'manso' pero que de ser necesario se profundizará en las acciones. Al ser consultado sobre cuáles serían esas medidas, Menéndez Bulla fue claro en enfatizar que 'si le vas a pegar a alguien, no le vas a avisar donde y cuando', en alusión a que llegado el momento, si no existen avances, las medidas serán reveladas por parte de los autoconvocados.