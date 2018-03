Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Wilson

"Wilson" de Mateo Gutiérrez se presenta mañana a las 20 horas en la Casa del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, falleció el 15 de marzo de 1988, hace hoy exactamente 30 años. Es en ese contexto que la Comisión Departamental del Partido Nacional, está invitando a la ciudadanía toda a participar de la proyección de la Película "Wilson", un documental realizado por el Director Mateo Gutiérrez, que fuera elegido como el mejor documental nacional de 2017 por la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay, y fue seleccionado para los premios Platino. La actividad se enmarca en "un ciclo" de actividades que la Comisión Departamental viene trabajando y que justamente con la presentación de la película estará comenzando. En la tarde de ayer, los principales referentes de la Comisión Departamental, su Presidente Pedro Bidegain, el Secretario Gonzalo Simone, acompañado por el propio realizador realizaron la conferencia de prensa invitando para este viernes en la Casa del Partido Nacional, desde las 20 horas. Simone, destacó justamente que la figura de Wilson trasciende las fronteras partidarias, por lo que lógicamente la invitación es a toda la ciudadanía, no solamente a los adherentes al Partido Nacional. De hecho el propio Gutiérrez, señaló que : "no se trata de una película únicamente para nacionalistas, es una película hecha para cualquier uruguayo, creo que Wilson es parte de la historia del Uruguay y la película aprovecha a contar, a través de Wilson Ferreira, la salida, y las diferentes realidades que había en el Uruguay respecto a las hipotéticas salidas (al régimen de facto) Wilson era una de ellas, pero también se muestra en la película diferentes realidades. Eso está presente y nos permite reforzar el concepto que es una película para todos los uruguayos y no solamente para los nacionalistas. Fue hecha así por gusto. Creo que es un lindo homenaje para Wilson, que más allá de ser el último caudillo del Partido Nacional, Después de la dictadura de convirtió en un líder nacional, que nos hablaba a todos". El realizador, señaló que la película cuenta con material inédito hasta el momento, y a la vez que en la intención de la película ha sido "rescatar al Wilson ser humano, a través de su actividad política, que no la esquivo, porque evidentemente es imposible, quise que en el anecdotario siempre hubiera un perfil del ser humano que hay detrás de ese personaje brillante intelectualmente, había un tipo súper cálido, con un gran sentido del humor, y una manera muy cálida de relacionarse con los otros...". Finalmente el propio Mateo Gutiérrez, hijo del "Toba" Héctor Gutiérrez Ruiz, señaló que la película le permitió a la vez reconstruir fragmentos de la historia del país y de la de su propia familia, en virtud de su relación con Wilson, antes y después de la muerte de su padre en Buenos Aires.