FA pidió extraordinaria que se cumple esta noche para discutir sobre "higiene" Escrito por -- Vertedero de CDP, contendedores desbordados y proliferación de roedores son algunos de los temas que planteará la oposición en la sesión de hoy En la tarde de ayer, desde la Secretaría de la Junta Departamental de San José, se remitió una convocatoria a Sesión Extraordinaria que se cumplirá en la noche de hoy desde las 20 horas. El texto únicamente señalaba: "Para exponer en sala sobre la Higiene en el departamento". Dada la amplitud del tema y previendo que el mismo pueda generar repercusiones políticas en las próximas horas, consultados a integrantes de la corporación cuál ha sido la génesis de la convocatoria, y en tal caso, se nos informó que el asunto había sido planteado desde la Bancada del Frente Amplio. En ese contexto el edil del Frente Amplio, Pablo García (711) al ser consultado señaló que: "todos los habitantes de San José, sabemos cuál es la realidad del departamento en este tema. Entendemos que el asunto amerita una instancia exclusiva, y si bien ya hemos tratado algunos temas como el de los vertederos, hay situaciones muy complejas como por ejemplo, el vertedero de Ciudad del Plata, que se incendió no hace muchos días, la situación de los contenedores y la basura continua que hay en la calle, donde muchas veces pasan uno, dos o tres días y los contenedores desbordados, la situación de ratas y roedores en la plaza de los 33 en donde las denuncias no han sido recibidas solamente por la Bancada del Frente, sino todos los ediles de la Junta Departamental. Entendemos por tanto que es necesario dar una discusión, sana y seria sobre todo lo que tiene que ver con la higiene del departamento. Obviamente que el planteo va enfocado a la Dirección de Higiene…", aseguró García. Como se recordará el tema ya ha sido analizado por el legislativo, incluso se registró un llamado a sala al por entonces Director Yarwynn Silveira, en esa oportunidad el plenario se había manifestado satisfecho con las respuestas del director, pero según señaló García: "en algún momento la situación de la basura se había controlado, pero en realidad ahora como se dice comúnmente se desmadró, nuevamente vemos contenedores desbordados y lo de Ciudad del Plata es urticante, máxime cuando hace pocos días se perdió fuego una buena parte…". Lo único que cambia es el sueldo de Álvarez Se ha confirmado que en los próximos días, el actual sub director de Gestión Ambiental y Salud, Dr. Juan Carlos Álvarez, será designado director del área, lugar que dejara bacante Silveira al ser retirado por el Intendente Falero, por las diferencias políticas de la Interna Nacionalista. Al ser consultado sobre si esa designación puede cambiar en algo dijo: "en realidad en lo único que cambia es en el sueldo del hoy señor subdirector, para nosotros desde que se fue Silveira, el responsable del área es Álvarez", consultado sobre si la extraordinaria puede tener repercusiones políticas señaló que "el tema se analizará en la propia sesión, aunque está dentro de las potestades del plenario concretar un llamado a sala al Director o al Intendente, veremos que resulta del debate…"

