FUECYS está donde siempre en San José

Ante 'la ida de un dirigente' de la Mesa Departamental Una serie de recorridas por el departamento realizaron representantes nacionales y departamentales de FUECYS, rearmando la estructura departamental. Dirigentes nacionales y departamentales de la Federación de Empleador de Comercios y Servicios llevaron a cabo una actividad informativa a nivel departamental a inicios de la presente semana. Una volanteada por los diferentes comercios, información sobre como sigue siendo la representación en el departamento se entregó a los trabajadores.

Tiempo atrás, quien se desempeñaba como cara visible del sindicato a nivel departamental Alejandro Ferro, había anunciado la separación de la mesa departamental de FUECYS, sumándose a la Confederación Gremial y Sindical del Uruguay por diferencias con el PIT-CNT.

El Dirigente Nacional de FUECYS Juan Del Valle, dejó en claro que la Federación en San José está donde siempre estuvo, que lo único que sucedió y 'que puede llamar a confusión' es que un dirigente se alejó, se fue de la Federación. A propósito se volvió a sostener que el movimiento sindical en Uruguay debe ser uno solo, más allá de las diferencias que puedan existir entre los integrantes de los distintos gremios.

De todas formas desde la Federación se comenzó a retomar las recorridas por el interior a nivel país, y San José no escapa a ese trabajo, para llegar a los trabajadores en su lugar y hacer que se sientan representados.

Desde la organización local se informó por parte de la dirigente Abigail Puig, que se estará realizando una volanteada informativa en cada uno de los comercios y lugares de servicio a fin de reformular el trabajo y la conformación de la nueva mesa departamental.

El Dirigente nacional Juan Del Valle reivindicó el papel fundamental que ha tenido el Plenario San José del PIT - CNT en la tarea que FUECYS viene encarando en esta nueva etapa en el departamento.

La de ayer no será la única actividad a llevar a cabo en el departamento, dado que se está organizando una nueva recorrida para mañana miércoles, nuevamente llegando a los distintos lugares de trabajo de los asociados para llevar adelante la información de la Federación.

En tanto, se está trabajando en la realización de dos asambleas en forma simultánea, una en San José de Mayo, en el local de SIFAM y otra en la ciudad de Libertad para los trabajadores de comercios y servicios de toda esa zona que quieran participar.

La intención, informaron, es que de esas asambleas se pueda formar la Mesa Departamental pero con un sentido más amplio de representación.

A propósito de lo sucedido con el ex referente del gremio, Abigail Puig indicó que desde que se produjo la salida, no ha habido ninguna desafiliación al sindicato, solo alguna confusión, pero hasta ahora, los agremiados siguen dentro de FUECYS.