Sobre ex local del Registro, Viviendas en Hospital viejo, y UTEC en la ex Cárcel Escrito por -- Varios planteos y gestiones realizados por el Diputado Walter De León El Dip. Walter De León informa que "de acuerdo a trascendidos de prensa tomamos conocimiento de que se estarían realizando gestiones para obtener el local sito en la calle Colon 643 (ex Registro) para el dictado del curso de Tecnólogo informático. Al respecto queremos recordar que estamos realizando gestiones a efectos de concretar un proyecto que incluye la utilización de dicho local por parte de una institución del medio para actividades socio educativas" Asimismo, agregó "se están manteniendo contactos con la Ministra de Vivienda., Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a efectos de concretar un proyecto para la construcción de viviendas en los predios linderos al Instituto de Formación Docente (Ex Hospital)."

El planteo del Diputado De León fue recibido favorablemente por las autoridades de dicho Ministerio.

Con respecto a la futura instalación de la Universidad Teconológica en San José en el edificio de la Ex Cárcel, dijo que "se están manteniendo conversaciones con el consejero de UTEC, Sr. Silveira, a efectos de evaluar la posibilidad de la implementación de cursos y tecnicaturas en medios audiovisuales, video juegos y robótica"

Publicidad Google