La heroica persistencia de los débiles

«Pintujos» de la artista Lacy Duarte en Espacio Cultural San José Rossana San Martín Cruxên El pasado viernes 9 de marzo entrevistamos al artista salteño Pedro Pablo Peralta (*), hijo de Lacy Duarte. En ese día se inauguró en el Subsuelo del Espacio Cultural San José, la muestra «Pintujos» de esa artista plástica uruguaya, también nacida en Salto. Se exponen trabajos realizados en la última etapa de la vida de la artista. Mezcla técnicas como grabado, dibujo y «chine collé» (se imprime y se pega a la vez). Reitera íconos de sus vivencias infantiles en el campo, en las que hubo mucha pobreza. En estos cuadros la mujer persiste, se reteje como las mantas traperas que Lacy atesora, derrotando mordazas y jaulas. Puede visitarse hasta fin de mes de lunes a jueves, de 12 a 18 h. Viernes de 12 a 18h y de 19 a 21h. Sábados, de 19 a 21 h. _ Esta muestra plena de símbolos ha recorrido otros espacios. _ Estuvo en Montevideo en el Museo Blanes, formando parte de la Antología que hizo el Museo Nacional de Artes Visuales. Son obras de la última etapa de la vida de mi vieja, que comprende cinco años. Acabamos de descolgar esas muestras, que estuvieron durante tres meses. No había pasado nunca en nuestro país que dos museos expusieran simultáneamente al mismo artista. Inclusive hicieron un catálogo en común para la muestra que tiene 200 páginas. Es un hecho histórico. Zurcidos revitalizantes



Se empezó a mostrar esta obra cuando ella aún vivía…

_ …Tu madre falleció en el año 2015.

_Sí. Ella nació en el medio rural [de Salto].

_ Era hija de brasileños. Su nombre en realidad era «Lasi», pero la inscribieron como Lacy cuando nació.

_ En sus obras con texturas se reiteran retazos de bolsillos de pantalones o de otras prendas, caballos (de madera y «reales» dibujados como por un niño), la figura de una mujer parecida a las muñecas que le hacía su madre…

_ Ella usó tres íconos: el caballo de madera, la mulita y la muñeca

Me puse a pensar por qué el caballo de madera, que no tenía sentido como juguete en su casa. Cuando tenían tres años todos andaban a caballo. Pasa a ser un ícono más personal. La mulita es un animal aparentemente débil, pero su fuerte caparazón la protege, por lo que mi madre se identificaba con este animal. La muñeca es la mujer de campo. Provocativa manta trapera en la Bienal de Venecia _ Había muñecas en la exposición que se hizo en Montevideo. Pensé que habría alguna aquí.

_ Resultaba complicado montar la exposición también con las muñecas. Sí estuvieron en Montevideo. Trajimos la última etapa de la obra, en la que hizo grabados sobre papeles artesanales. Esos trabajos están basados en lo que fueron las «traperas», que así se llamaban las mantas hechas de retazos de ropa vieja que usaban para abrigarse. Ponían lana de oveja y luego cosían los retazos vertical y horizontalmente. Esas frazadas tenían un peso de unos 15 kilogramos. Fue el símbolo que ella tomó e incluso lo expuso en la Bienal de Venecia. Colocó una trapera en la escalera de entrada. A los europeos los complicó (sonríe). ¡Los tanos no se animaban a pisarla! Era todo un lío entrar para ellos, porque no sabían qué hacer. Estaba allí para que la pisaran. Ella les planteó en ese juego de alguna manera que «volvieran a pisar a nuestra América». Mi vieja tenía ese humor muy fino. Le gustaba molestar (sonríe). Gritos que no se pueden acallar _ Está presente lo de la tierra. Esa muñeca-mujer terrosa, aferrada a la tierra, pero también vencedora de las dificultades, la soledad…

_¡Claro! Ella en su infancia fue extremadamente pobre, debido a su destino. Mi abuela Claudina Cardoso era hija de estancieros, pero quedó embarazada del carrero de la estancia. Se enteraron de eso cuando el embarazo ya tenía seis meses. Sus padres tenían mucho campo, pero le dieron solo 25 cuadras y la excluyeron de la familia.

_¿Cómo se llamaba el papá de tu mamá?

_ Jonatas Duarte. Para nosotros era el abuelo «Jona».

_ Se lee en el texto que explica esta muestra, que ella crea desde la pobreza que vivió. Lacy aclara que no se trata de «Arte Povera».

_¡Sí! Esa fue una tendencia en Italia. Ella no hace «Arte Povera»o Arte Pobre. Ahí viene todo el vínculo con el arte femenino. Llegué a percibir que hay una sensibilidad femenina, que no necesariamente tiene que venir de las mujeres. Caetano Veloso por ejemplo, tiene esa sensibilidad, y su hermana María Bethânia (a quien también adoro), tiene una sensibilidad más masculina…

Mi vieja trabajaba a partir de esa sensibilidad femenina y en todos sus actos era igual. Así lo expresé en varias charlas que di en el Museo Nacional de Artes Visuales.

_ Es muy coherente en su obra. Esas muñecas-mujeres son todas iguales o casi, aludiendo a la universalidad.

_ Generalmente les tapa en los cuadros la cabeza, la boca. Eso es como que no pueden opinar. Esa síntesis que logra en ellas y esa «T» que aparece en esos «no-rostros» o rostros genéricos, me hace recordar al gran artista plástico riverense Osmar Santos.

_ ¡Es así! Conozco a Osmar Santos y a su hija. Nosotros fuimos a un curso de grabados hace algún tiempo y ahí estuve con su hija. A Osmar lo conocí antes. Caballo «cumau» _ Vemos varias obras con un caballo y tres personas sobre él.

_ Todos los días iban a la escuela tres en cada caballo. Recorrían 5 kilómetros. Mi hermano cuando era chico cantaba una canción que decía «Con mi caballo cumau vengo de noche a mi rancho». No sabemos de dónde sacó esa canción, pero con seguridad fue algo que oyó. Por eso mi vieja lo nombraba a ese caballo, «caballo cumau».

_¿Qué falta señalar sobre la obra de tu madre?

_ Ella es una artista que es más conocida a nivel internacional que en Uruguay. Aún sigue pasando eso. Cuando me dijeron de llevar la obra al interior, y me nombraron a San José, no lo dudé. Soy del interior y hay que llevar cosas al interior.

_Supongo que irás a visitar al Museo de San José.

_Sí. Ya lo conozco. En el Museo hay obra de mi padre Aldo Peralta, quien también era pintor. El Primer Salón de Artistas Plásticos del Interior lo ganó mi viejo en el Museo. Tenía 14 años de edad. Hay una foto de Luis Batlle Berres entregándole el premio. Ahí empezó una larga trayectoria.

Ahora tengo un par de ofrecimientos para llevar la muestra de mi vieja a museos de Chile y San Pablo. El director del Museo Nacional de Artes Visuales [Enrique Aguerre], me preguntó qué haríamos. Eso implica mucho trabajo.

En el caso de esta exposición, respondí a un llamado del Gobierno Departamental de San José, porque estoy siempre dispuesto. Además, es la tercera vez que homenajean a mi vieja en el «Día Internacional de la Mujer». Ella trabajó por los derechos de las mujeres toda su vida, sin banderías político-partidarias.

Siempre menciono cuando mi vieja (aun sin pertenecer al mismo partido político), ayudó a Susana Sienra cuando hizo la huelga de hambre por Wilson [Ferreira Aldunate]. También trabajó junto a Adela Reta. Fueron mujeres que hicieron mucho por la cultura uruguaya… (*) Pedro Peralta es dibujante, pintor, grabador y docente nacido en Salto. Merecería sin duda, una entrevista aparte. Su obra «El hermano más chico de Hernandarias», fue ganadora del Primer Premio ISUSA 2011 y se expuso en la Sala Eduardo Carbajal del Teatro Macció de San José. Su padre Aldo Peralta y esposo de Lacy, fue también un consagrado pintor.