ADEOM plantea «revisar» recorte de horas extras, pero Intendente aseguró que «va a ser continuo»

El pasado miércoles, se reunió en Asamblea la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de San José en su sede de calle Vidal. Si bien la instancia estaba prevista para que la nueva comisión directiva se presentara formalmente ante el colectivo, la reciente decisión del Ejecutivo de concretar un recorte general en las horas extras fue uno de los puntos ineludibles. Aunque los asambleístas no superaban las 30 personas, el tema, que lógicamente ha generado profunda preocupación y malestar en los trabajadores fue abordado.

ADEOM

Al respecto, el presidente de ADEOM Cono Creciente, finalizado en encuentro señaló en rueda de prensa que: "evidentemente el tema se trató, y se va a llevar como ya habíamos adelantado a la próxima audiencia con el Intendente, entre otras cosas pedirle que se nos informe que tanto es el alcance del recorte de las horas extras, y por cuanto tiempo. Si bien no se analizó la toma de medidas por este tema, tampoco se descarta ninguna…". Creciente confirmó que en las últimas horas se cursó la solicitud de audiencia y aunque no hay respuesta todavía, se estima que antes de la semana de turismo pueda concretarse el encuentro. A la vez el gremio pretende conformar una sub comisión, que se encargue de analizar el impacto de la resolución del Intendente Falero, y a la vez vaya elaborando un análisis de las distintas reivindicaciones que se le presentarán al Ejecutivo en este año. La idea aseguró es que del análisis de esa subcomisión surjan planteamientos concretos para realizarle a la Administración. Entre otros elementos, reiteran que solicitarán una "partida extra, sea ésta en dinero o en tickets alimentación". "En esa comisión interna se analizará si este planteo es viable o no", dijo Creciente.

Recorte de extras será permanente

Mientras se desarrollaba la Asamblea de ADEOM, el Intendente José Luis Falero se encontraba en la Casa del Partido Nacional, reunido con el Ejecutivo de su sector "Sumate" y los ediles. Si bien aseguró Falero luego del encuentro que la actividad tenía como objetivo "realizar un balance de 2017 pero fundamentalmente para definir determinados elementos políticos y de gestión para el presente año.

Finalizado el encuentro, en rueda de prensa, el propio Intendente José Luis Falero al ser consultado concretamente sobre el recorte en las horas extras expresó: "El recorte de horas extras, no hace nada más que levantar una observación del Tribunal de Cuentas (TCR), que tenemos que levantarla, y hace a que no puedan tener más horas de las permitidas de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No estamos eliminando las extras como en otras épocas, porque todos lo vivimos y ustedes recordarán que se eliminaban "a cero" por recortes presupuestales, eso no es lo que estamos haciendo ahora. Estamos ordenando, de acuerdo a lo que podemos y para levantar esa observación. Todos van a quedar habilitados para hacer horas extras, dentro de las horas necesarias por parte de la Gestión del Gobierno Departamental, así que no hay nada a término. Esto va a ser continuo, respetando la normativa vigente y tratando de corregir algo que muchas veces, por querer avanzar más rápidamente en algunas obras o algunas necesidades, nos habíamos excedido en la cantidad y estábamos siendo observados. Estamos corrigiendo eso, no hay otra cosa, no hay otro misterio… no hay más nada que ordenarnos de acuerdo a lo que podemos hacer y teniendo presente que las horas extras tienen un componente salarial para los funcionarios que queremos que se mantengan, porque es la forma que los funcionarios accedan a un salario mejor…" Conforme lo informó el propio Falero, "el recorte involucra a todas las áreas, es más hemos definido que en el área de obras, para no disminuir la tarea de la obra pública, se tenga un régimen que está permitido de dos horas, y en el área administrativa, producto que con las nuevas tecnologías se puede, no ser tan necesarios (Sic) se queda en una, pero son los parámetros normales, no hay nada extraño", dijo el Intendente

Llamado a la oposición

Aunque manteniendo la crítica, tanto al Frente Amplio como a Alianza por la, a su entender, mala utilización de información y datos, anunció que convocará próximamente a un diálogo con la oposición. Al respecto dijo: "tenemos previsto esclarecer mucho de lo que se habló el año pasado, a mi entender en forma desmedida y que requiere que la ciudadanía esté bien informada, le planteemos los datos como corresponde y no como se han dado a conocer por algunos actores políticos del departamento". Consultado sobre en qué formato se trasladará a la ciudadanía esa "información real" el Intendente aseguró que será "con el formato oficial, con documentos, como tiene que ser. Como dijimos, vamos a nutrirnos de toda la información y vamos a generar instancias de diálogo con la oposición y también con algún delegado de Alianza por San José, para que la información esté encima de la mesa y dejemos de improvisar en todo esto". Así como en su momento lo hizo con los documentos técnicos de Alianza por San José, definió como "poco serios (…) algunos datos que hemos escuchado del Frente Amplio, por ejemplo sobre la tasa de alumbrado, creo que son cosas en donde se desinforma a la sociedad, con otros intereses que no son los correctos a lo que hace a una responsabilidad de controlar la gestión…" El Intendente aseguró que piensa que antes de terminar el mes estarán prontos todos los datos y "si podemos convocar antes de turismo lo vamos a hacer". A la vez dijo no tener definido si concurrirá a la Junta o si convocará a su despacho, pero que está resuelto a reunirse con la oposición. En el mismo marco dijo que "más adelante" regresará a la Junta Departamental como se había comprometido para seguir analizando la situación de obras y la planificación 2018. Al respecto dijo que en este momento se está analizando y reestructurando esa planificación "por lo que ha sucedido con el recorte presupuestal que nos ha hecho el Gobierno con la Contribución (inmobiliaria Rural)…". Falero cerró el tema señalando que en todas las instancias se procurará aportar lo datos "reales" a la oposición, "después si ellos cambian la mirada será un tema de los ediles y no nuestro".

Completa el gabinete

Finalmente, Falero aseguró que antes de fin de mes completará los cargos en el Gabinete aunque se apresuró a aclarar "sin generar nuevos ingresos". "Vamos a redistribuir dentro de los funcionarios que tenemos, que me parece que es lo que corresponde, porque de alguna manera ya hoy están ocupando esos lugares y necesitamos dejarlos definidos, para que tenga la responsabilidad política que entendemos tienen que tener todas las direcciones". Enfatizó: "quiero aclarar esto, que se sin generar nuevos costos, para que no se siga con ese verso de los cargos, porque he escuchado cada cosa de los cargos, como que hemos generado tantos cargos de confianza, cuando lo que hemos hecho es transformar asesorías en cargos de confianza. Solamente hemos creado dos direcciones desde que estamos, la de políticas sociales y la de descentralización, y si las tuviera que volver a crear las crearía…"