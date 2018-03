Cartelera Cultural Escrito por -- BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

Treinta y Tres 739.

434 31055

Taller literario «Leer el mundo». Profesor y escritor Pedro Peña. Jueves, de 18.45 a 20.45 h. Comenzó el pasado jueves 1 de marzo. Inscripciones abiertas. CASA DE LA

CULTURA

Ituzaingó 633. 434 22104

Inscripciones abiertas para algunos cursos hasta el 23 de marzo. De lunes a viernes, de 12.15h a 18 h. Presentar Cédula de Identidad y fotocopia de la misma para cada actividad. Danzas Folklóricas División Niños: Niños de ambos sexos de 8 a 12 años. Danzas Folklóricas División Mayores: De 13 a 35 años cumplidos al 30 de abril inclusive, los alumnos que cursaron la Escuela de niño podrán ingresar a 1er. año de mayores, cumpliendo los 13 años al 30 de junio inclusive. Tango De Salón Para Niños: Niños de 9 a 14 años.

ESPACIO CULTURAL

IGNACIO ESPINO

(Bulevar Manuel D. Rodríguez 610 – Antiguo Galpón de Cargas de AFE). Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

434 34659-098 779 524. Área de Formación Artística. Artes Escénicas-Artes Visuales-Música- Salud. Inscripciones abiertas de lunes a jueves, de 17 a 23 h. Viernes, de 17 a 20 h. Hasta el 23 de marzo.

Área Artes Visuales: Introducción a la fotografía, a cargo de la fotógrafa Adelina Chamorro. Lunes: 17.30 a 18.30h (infantil). Lunes: de 18.30 a 20h (jóvenes-adultos).

Inscripciones abiertas. ESPACIO CULTURAL

SAN JOSÉ

18 de Julio 509 Tel.: 434 31780 Info: 4342 9000, int.1181.

EXPOSICIONES

Horarios de visita a las exposiciones: De lunes a jueves, de 12 a 18 h.Viernes de 12 a 18h y de 19 a 21h. Sábados, de 19 a 21 h.

- Sala de Conferencias. «Hacia la mujer». Exposición de Plásticos Maragatos, en el marco del Mes de la Mujer.

-Subsuelo: Muestra «Pintujos», de la artista plástica uruguaya Lacy Duarte (1956-2015). Nieta e hija de brasileños, vivió en el medio rural en la frontera con Brasil. Más de 50 trabajos mezclan técnicas como grabado, dibujo, «chine collé» (se imprime y se pega a la vez). Fragmento de lo que Duarte escribió sobre sus trabajos en 2001: (…)»Trabajé recreando las muñecas que me hacía mi madre, busqué vincular psicoanalíticamente las trampas usadas en el campo para atrapar animales con las trampas que nosotros mismos nos tendemos como adultos. Mi trabajo también refiere a la situación de desamparo de la mujer en el campo, frente a situaciones de enfermedad, dolor, desamor; y a los recursos para vencerlas. Vencer-vencedura, de esto se trata: la fe, la magia, los hechizos como procedimientos de un psicoanálisis arcaico que alivia el vivir.» INSTITUTO

CULTURAL ESPAÑOL

25 de Mayo 422.

Horario de Secretaría: lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17 horas. Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Tel.: 434 41081-

091 357 094.

Más actividades y talleres, en edificio en el que nuevamente se están haciendo obras de remodelación. Varios talleres tienen costo. La mayoría de los talleres comienzan en marzo. Podría haber cambios de días y horarios. Consultas e inscripciones en Secretaría.

Sábado 10 y domingo 11 de marzo Muestra en Salón Norte, de 18 a 20h: «Lucha por tus derechos». Exponen Paola Alcorta, India Mutarelli y Caterine Varela. Fotografías, dibujos, cuadros y afiches. Inaugurada en el «Día Internacional de la Mujer».

TALLERES:

Gimnasia gratuita para adultos. Prof. Ana Sara Casas. Martes de 10 a 11 h. Jueves, de 9.30 a 10.30h

Yoga para adultos: Sonia Lugo-jueves 10.30 y 19.30h. Duración: 90 minutos. Con costo.Danzas españolas- Arte Calé. Prof. Adriana Prat. Martes y viernes: 17.30h. Miércoles: 17.30 h; 19h. Con costo. Danza y teatro. Yermén Peraza. Jueves y viernes: 20h. Con costo Taller de tango- Minucha Cedrani. Lunes, 18h. Gratuito.Taller «Un libro y un café». Prof. Cristina Callorda. Miércoles, 18h. Con costo. Ya se inició. Inscripciones abiertas. Taller «Abel Soria». Docente: Graciela Olivera. Creación. Poesía. Escritura. Quincenal. Lunes: de 15 a 16.30 h. Con costo. Taller «Cómics». Marcelo Alpuy. Sábados, 15 h. Con costo. Taller Dibujo y pintura. Marta Silva. Jueves, 16h. Con costo. Escuela de títeres y marionetas. Wilson Ríos. Jueves, 15h. Con costo. Agitando neuronas. Psicólogo Alejandro Vera. Lunes, de 10 a 11.30h. Taller lúdico. Con costo. Taller de reflexión «Palabras». Psicólogo Alejandro Vera. Sábado, de 10 a 11.30h. Con costo. Taller de tejido. Dirección compartida. Martes, de 16 a 17.30h. Gratuito. Taller de rummy. Dirección compartida. Miércoles y jueves, 15 a 18h. Gratuito. Taller de truco. Dirección compartida. Viernes, 15h. Gratuito. MUSEO DE SAN JOSÉ

Dr. Becerro de Bengoa 493. Tel.: 434 23672 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Martes 13 de marzo. 19.30h. Inauguración de la Exposición de Almanaques Japoneses 2018.

«Los Almanaques tienen no solamente funciones prácticas sino también decorativas en la vida cotidiana de Japón. A través de los calendarios expuestos, se puede apreciar la diversidad de la cultura japonesa y su atracción, dado que los calendarios tratan de temas diversos, tales como paisajes japoneses durante las cuatro estaciones, el jardín japonés, Ikebana (arreglo floral), Bonsai, pintura, arquitectura entre otros. La muestra permitirá al público acercarse aún más a la cultura japonesa.»

TALLERES DEL MUSEO: Inscripciones para todos los talleres de lunes a viernes, de 14 a 20 horas.

Encuentros para leer juntos, Prof. Mirtana López: libros y lecturas con narradores actuales; se realizará en los días martes. Laboratorio Experimental de Escritura: Profesor y escritor Pedro Peña; se inició el martes 6 de marzo. Taller de Plástica/Dibujo para niños, Prof. Zully Hernández. Expresión Plástica para niños «Un viaje a tu mundo creador»; coordina Mauricio Marra. «Quiero cantar», Prof. Clarisa Prince; se inició. Taller de estimulación musical: de 3 a 8 años. Taller de cerámica. Taller de tallado en madera: Prof. Mario Brando. Taller de portugués para jóvenes y adultos, Prof. Claudia Oroño. Arte escénico y el camino hacia el teatro: niños, jóvenes y talleres inclusivos: Prof. Graciela Cabrera Espino. Taller de guitarra. Taller de batería. Taller de tamboril.

PEATONAL PASEO DE LOS CONSITUYENTES

Sábado 10 de marzo. 9 h. Expo-Mujer, y Exposición interactiva «No me pises»(zapatos que harán hablar y escribir).

