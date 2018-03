Falero anunció instancias de diálogo con la oposición para que manejen "datos reales" y no sigan "desinformando a la población"

Ejecutivo del "Sumate" se reunió ayer en la casa del Partido Nacional En las primeras horas de la noche de ayer, los integrantes del Ejecutivo del "Sumate", liderado por el Intendente José Luis Falero y los ediles del sector se reunieron para realizar un balance de 2017 pero fundamentalmente para definir determinados elementos políticos y de gestión para el presente año. Al cierre de la actividad que duró más de dos horas, el propio Intendente en rueda de prensa señaló que: "tenemos previsto esclarecer mucho de lo que se habló el año pasado, a mi entender en forma desmedida y que requiere que la ciudadanía esté bien informada, le planteemos los datos como corresponde y no como se han dado a conocer por algunos actores políticos del departamento". Consultado sobre en qué formato se trasladará a la ciudadanía esa "información real" el Intendente aseguró que será "con el formato oficial, con documentos, como tiene que ser. Como dijimos, vamos a nutrirnos de toda la información y vamos a generar instancias de diálogo con la oposición y también con algún delegado de Alianza por San José, para que la información esté encima de la mesa y dejemos de improvisar en todo esto". Así como en su momento lo hizo con los documentos técnicos de Alianza por San José, definió como "algunos datos que hemos escuchado del Frente Amplio que son poco serios, por ejemplo sobre la tasa de alumbrado. Se manejan datos de recaudación y de consumo, cuando todos sabemos que para bajar el consumo había que realizar una inversión, y que para hacer esa inversión había que pagar en el período de gobierno, creo que son cosas en donde se desinforma a la sociedad, con otros intereses que no son los correctos a lo que hace a una responsabilidad de controlar la gestión…" El Intendente aseguró que piensa que antes de terminar el mes estarán prontos todos los datos y "si podemos convocar antes de turismo lo vamos a hacer". A la vez dijo no tener definido si concurrirá a la Junta o si convocará a su despacho, pero que está resuelto a reunirse con la oposición. En el mismo marco dijo que "más adelante" regresará a la Junta Departamental como se había comprometido para seguir analizando la situación de obras y la planificación 2018. Al respecto dijo que en este momento se está analizando y reestructurando esa planificación "por lo que ha sucedido con el recorte presupuestal que nos ha hecho el Gobierno con la Contribución (inmobiliaria Rural)…". Falero cerró el tema señalando que en todas las instancias se procurará aportar lo datos "reales" a la oposición, "después si ellos cambian la mirada será un tema de los ediles y no nuestro". Completa el gabinete En el mismo marco el Intendente Falero aseguró que antes de fin de mes completará los cargos en el Gabinete aunque se apresuró a aclarar "sin generar nuevos ingresos". "Vamos a redistribuir dentro de los funcionarios que tenemos, que me parece que es lo que corresponde, porque de alguna manera ya hoy están ocupando esos lugares y necesitamos dejarlos definidos, para que tenga la responsabilidad política que entendemos tienen que tener todas las direcciones". Enfatizó: "quiero aclarar esto, que se sin generar nuevos costos, para que no se siga con ese verso de los cargos, porque he escuchado cada cosa de los cargos, como que hemos generado tantos cargos de confianza, cuando lo que hemos hecho es transformar asesorías en cargos de confianza. Solamente hemos creado dos direcciones desde que estamos, la de políticas sociales y la de descentralización, y si las tuviera que volver a crear las crearía…"