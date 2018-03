Marcha del 8 de marzo llegará a la «Plaza de los 33» Escrito por -- Día Internacional de la Mujer con varias actividades en el departmaneto y dos marchas en la capital Con el apoyo del Plenario Departamental del PIT-CNT este jueves distintos colectivos participarán de la marcha por el Día de la Mujer. Este nuevo Día Internacional de la Mujer tendrá en San José de Mayo una de las actividades organizadas por distintos colectivos, entre los que se encuentra el Plenario de trabajadores apoyando activamente la movida.

Para este año una de las preocupaciones pasa por la violencia creciente que sufren las mujeres, donde seis femicidios han ocurrido en lo que va de este año. Por supuesto que también se sigue luchando 'por la igualdad' de condiciones en materia de género.

Integrantes de la organización expresaron que la marcha es abierta a todas las personas e instituciones que quieran participar de la misma.

Para la oportunidad se dará lectura a la proclama en dos partes, una al inicio de la marcha y otra al final, a la llegada a la Plaza de los Treinta y Tres Orientales.

En conferencia de prensa se confirmaron detalles de la movida, que partirá a las 18.30 de Presbítero Bentancur y 25 de Mayo, hasta la Plaza de los Treinta y Tres, donde participarán acompañando integrantes de las distintas comparsas de San José, como también la murga de mujeres. La proclama fue elaborada con la participación de distintos representantes de los colectivos que organizan dicha marcha.

De parte del Plenario San José se buscará concientizar para eliminar la brecha de desigualdad laboral que existe entre hombres y mujeres a través de una proclama elaborada por el PIT-CNT a nivel nacional.

También se marcará el rechazo a todo tipo de violencia de género, no solo aquella que se visibiliza sino también aquella que se da dentro de los hogares, en los trabajos y todo tipo de violencia hacia la mujer.

La intención es poder contar con una participación multitudinaria este jueves para lo cual se invita a todas las instituciones, colectivos y sindicatos que deseen sumarse a esta marcha. Comisión Departamental En este mismo contexto, la Comisión Departamental de Lucha contra la violencia de género realizó una conferencia en la Sede de Jefatura en donde se dieron a conocer algunas de las actividades que se estarán desarrollando en este mes. Se trabaja en la organización de dos charlas-debate sobre la ley Integral de Violencia de Género recientemente aprobada, como mecanismo de difusión de la misma y sensibilización del tema. En esa instancia la Directora Departamental del MIDES, Soledad Díaz, explicó que: "nosotros no vamos a estar realizando actividades oficiales (en la jornada de hoy) porque vamos a estar apoyando la movida que de alguna manera se viene generando desde las organizaciones sociales y sindicales. Adherimos a comprar esfuerzos con las acciones que se vienen desarrollando en política de género y actividades de sensibilización justamente en este tema". Al respecto reflexionó que "más allá de los avances que tenemos vinculados especialmente a la aprobación de la Ley Integral en materia de Género, aún no identificamos un impacto positivo en lo que es la disminución de la violencia hacia las mujeres, por ende, reforzamos el compromiso de Estado, a través de los organismos públicos y a seguir trabajando en conjunto con las organizaciones sociales que vienen marcando un proceso muy fuerte en este sentido" La otra movida por el 8 de marzo Pese a resaltar la multiplicidad de organizaciones que han participado en el armado de esta marcha, en San José habrá otra concentración que cuenta con otra organización. Al ser consultados al respecto de esta otra propuesta llevada adelante entre otros por la Confederación de Sindicatos del Uruguay y cuenta con el respaldo del Movimiento Quiero Comprar Mi Casa, se expresó que el 8 de marzo es uno solo, más allá que haya otra actividad. Desde la organización se aseguró que se los invitó a sumarse para hacer una única movilización pero no se pudo lograr. Respaldo del FA Por su parte ayer, la Mesa Política del FA en San José, emitió una declaración que surgiera en la reunión de la mesa del pasado martes. En la misma se declara: "En el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la MPD, apoya las movilizaciones que se realizarán en el departamento. "POR LA VIDA, POR EL TRABAJO Y POR LA IGUALDAD". En San José de Mayo a la hora 18:30, Concentración en calle Bentancur y 25 de Mayo. Se marcha hacia Plaza de los 33. En Libertad, jueves 8 de marzo, Mujeres en Libertad. Concentración en Plaza a las 18.30 y Muestra fotográfica. En la Ciudad de Rodríguez, Concentración 17.30 en calles Santiago Rodríguez y Cagancha, Con distintivo violeta y en el Km 32 desde Policlínica de ASSE "Juana Martínez", en donde habrá un encuentro

