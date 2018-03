Celsa Puente: "La ocupación en Playa Pascual fue por razones inexistentes"

Ministra Cosse y Directora General del CES, Celsa Puente, visitaron y reconocieron a la comunidad educativa del Liceo 2 de nuestra ciudad en el marco de la celebración del "día de la eficiencia energética" En el marco de la celebración del día de la Eficiencia Energética, la Ministra de Industria, Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse y la Prof. Celsa Puente, Directora General del Consejo de Educación Secundaria participaron en el Liceo Nº 2 de nuestra ciudad de las actividades centrales. La instancia a la vez, tenía como cometido reconocer a ese centro educativo por la obtención de uno de los premios a los proyectos de "eficiencia energética" que obtuviera esa distinción en el año 2017. Al ser consultada la propia Ministra Cosse sobre el proyecto y la trascendencia del mismo dijo que en el último año se anotaron para participar de este concurso más de 50 centros educativos de todo el país Se valora la experiencia como un "verdadero éxito, porque el proyecto implica una gran cantidad de cosas, por ejemplo hay una guía metodológica para que aprendan a encarar un proyecto (…) después el involucramiento de profesores y profesoras, que encuentran en estos temas de eficiencia energética, temas de diferentes materias. A la vez, los propios alumnos se sienten protagonistas porque el premio son los recursos para implementar en la práctica ese proyecto que planificaron". El caso de este liceo es fabuloso, porque cuando se enteraron que iban a ganar la mención y los 100 mil pesos que correspondían, no esperaron a tener el dinero, empezaron a confeccionar los pliegos, a buscar precios para la empresa, programaron todo para que cuando se recibieran los dineros ya estuviera todo pronto para hacer los cambios que habían que hacer (…) además han generado acciones para con la comunidad (…) este liceo nos ha dado una gran lección, y le ha mostrado a los estudiantes que son protagonistas…". Puente: Las medidas en Playa Pascual fueron injustificadas Por su parte la oportunidad fue propicia para consultarle a la Directora General de Secundaria sobre la evaluación del comienzo de clases 2018, y algunas situaciones puntuales que se han generado en nuestro departamento. En primera instancia y durante su oratoria, la Profesora Punte señaló que: "no hay mejor manera de comenzar los cursos que instancias como las registradas en el liceo 2", no solamente haciendo referencia al premio y al programa ganador, sino fundamentalmente en el involucramiento de toda la comunidad educativa detrás del mismo. Señaló que están muy conformes con el desarrollo del comienzo de los cursos, destacando al ser consultada que la movilización, con ocupación del primero de marzo en el liceo de Playa Pascual, "fue por razones inexistentes". Allí aseguró que "la situación de las horas y los cargos faltantes formaron parte de un paquete de análisis y estaban resueltas desde el día anterior a las tres de la tarde…". La jerarca señaló que se le había comunicado a la directora que se disponía de esas horas, y quiero decirlo con fuerza porque parece injusto para con la gente que sí trabaja desde el CES, desde un lugar técnico haciendo el relevamiento y lo hicimos para los 302 liceos que tenemos abiertos para este año". Aseguró que todos los aspectos edilicios y lo relacionado a los funcionarios fue analizado. En el mismo marco señaló que se adjudicaron el 97% de las horas en todo el país, "lo que constituye un nuevo record". Prefirió no adjudicar ninguna intencionalidad a que se haya mantenido la ocupación en Playa Pascual, señalando que la misma "se levantó antes de mediodía. A mí por lo menos me llegó el acta de desocupación antes de mediodía, y con un anuncio de ocupación para dentro de un año…". Aseguró que las horas que fueron adjudicadas en este comienzo de año, se mantendrán en 2019 y que en caso de ser necesario hay mecanismos para incrementarlas.

Liceo de Rodríguez

En relación a un problema que surge periódicamente como son las obras necesarias en el Liceo de Rodríguez, que en primera instancia había generado un anuncio por parte de los docentes que podrían no comenzar las clases enese centro señaló: "En realidad las demandas se atendieron, porque si había problemas edilicios y hay obras en marcha, es porque el CES las confirmó y probablemente ya estuvieran en el plan de obras, no lo tengo presente acá, pero existe un plan de obras que significa la sustitución de centros enteros, las ampliaciones cuando hay movimientos de matrícula y por otro lado las de mantenimiento (…) lo que creo es que hay evidencia empírica que las cosas están funcionando, las obras están, y en la página de ANEP, ese plan de obras se puede consultar"