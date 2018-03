Plan especial para recuperación de morosidad en patente de rodados podría ser aprobado hoy por el Congreso de Intendentes

Hace ya algunos días consultábamos al Intendente José Luis Falero, en su calidad de Presidente del Congreso de Intendentes, sobre la posibilidad de concretar un plan especial de refinanciación de adeudos en el tributo de Patente de Rodados. Luego de haber caído un pre acuerdo, en los últimos meses del año pasado, el Intendente había señalado en varias oportunidades que en el mes de febrero el asunto se retomaría. La semana anterior Falero aseguraba que ya existían dos o tres propuestas concretas que serían analizadas por los propios Intendentes. En ese contexto y en la jornada de ayer, según informó el diario capitalino "El Observador", se había alcanzado un nuevo pre acuerdo para aprobarlo en las próximas horas. Los colegas señalaban que: "El documento será puesto a consideración este martes cuando los jerarcas se reúnan en la Expo Activa de Soriano. La propuesta abarca a automóviles y camionetas con un valor de hasta US$ 30.000. En el caso de los camiones el tope es de US$ 120.000, según confirmaron a El Observador fuentes políticas. La amnistía otorga la posibilidad de cancelar la deuda al contado o financiarla. En la primera opción se exigirá como pago del tributo el equivalente al 25% del aforo del vehículo. Si se debe, por ejemplo, US$ 13 mil de patente por un auto que cuesta US$ 30 mil, la facilidad permite saldar la deuda pagando US$ 7.500. Si se opta por la financiación, el deudor deberá abonar el 30% del aforo hasta en 60 cuotas. La morosidad en el pago de las patentes de vehículos es de aproximadamente un 17%. Para que la amnistía sea aprobada debe tener mayoría simple en el Congreso de Intendentes y el documento cuenta con el visto bueno de los jefes comunales del Partido Nacional y del Partido Colorado. Los blancos tienen doce intendencias, los colorados una y el Frente Amplio seis (…) No obstante, en el Frente Amplio hay posturas diferentes sobre la propuesta. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, no está de acuerdo con el plan elaborado, mientras que el jefe comunal de Canelones, Yamandú Orsi, quien a la vez es el presidente de la comisión de seguimiento del Sistema Único de Control Vehicular (Sucive) lo acompaña. Por tanto, aún no está acordada cuál será la posición que, finalmente, llevarán los intendentes frenteamplistas al encuentro de hoy en Soriano. El propio Orsi, recordó en las últimas horas que el Congreso nunca resolvió por votación, sino que siempre se ha buscado el consenso. En tal caso, no se descarta entonces que las diferencias puedan generar un "aplazamiento" del tema. Manual del Permiso único Nacional de Conducir Paralelamente donde sí hubo acuerdo, fue en la entrada en vigencia del manual, y al respecto en las últimas horas, desde la Intendencia de San José, se ha informado que: "se aprobó el Manual del Permiso Único Nacional de Conducir, que tras ser presentado en el Congreso de Intendentes, también recibiera el apoyo unánime. A través de la Resolución emitida por el Gobierno Departamental, se aprueba dicho manual y se encomienda a la Dirección General de Tránsito, realizar todas las coordinaciones necesarias para su puesta en práctica".