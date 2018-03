Ya podemos quejarnos Escrito por -- Inició la Oficina de Defensa al Consumidor en San José Como se había anunciado oportunamente, la Oficina de Defensa del Consumidor comenzó a funcionar en San José Luego de la firma del convenio entre el Gobierno Departamental y el Ministerio de Economía y Finanzas, se comenzó a transitar el camino por el cual los ciudadanos de San José, que tengamos alguna queja ante alguna mala atención o venta de algún producto defectuoso que no se quiera devolver o no era lo que uno pensaba, podamos hacer la queja correspondiente. Desde la Dirección de Desarrollo de la Intendencia se canaliza la denuncia que el consumidor traiga, con la documentación correspondiente, esto se carga a un software, se comunica con quien el vecino tiene la diferencia y ahí se busca zanjar esa situación que haya surgido.

Por lo general las situaciones presentadas se resuelven con la intermediación local, y de no lograr algún acuerdo, ahí la intervención es del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Oficina de Defensa al Consumidor funciona dentro de las instalaciones de la Dirección de Desarrollo de la Intendencia, en el edificio central en calle Asamblea, en horario de oficina.

Dentro de los cometidos de la oficina, es trabajar en la educación al consumidor, que sepa que si compra algo en cuotas, tenga conocimiento en cuántas cuotas, cuál es el interés que deberá abonar. También, el vecino debe saber que es muy importante guardar las facturas que son el comprobante más claro del servicio adquirido o bien comprado.

De acuerdo a lo que han sido estas primeras horas de funcionamiento, desde la Dirección de Desarrollo se espera que haya un buen ritmo de trabajo de la repartición.

Dentro de lo que se requiere, además de comprobantes como recibos y demás, el documento de identidad, y con ello se tramita la queja o la disconformidad del vecino con el producto comprado o la situación adversa que lo haya llevado a levantar la queja.

