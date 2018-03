Antipoetas y otras escrituras laterales

Encuentros para leer con Mirtana López en el Museo

Rossana San Martín Cruxên

Después de la Semana de Turismo, en fecha y horario a confirmar, se reanudará en el Museo de San José el Taller «Encuentros para leer juntos»con la Profesora Mirtana López, de sólido prestigio como docente de Literatura, Directora e Inspectora de Secundaria. Su pasión por leer y su rigor (auto) crítico, garantizan aprendizaje y diversión. Se refirió con mucho afecto y risas cómplices a sus amigas y compañeras durante 8 años. Los encuentros serían los martes, de 18 a 20h, con la infaltable pausa para un café…

_ Después de la Semana de Turismo volverás al Museo de San José con «Encuentros para leer juntos».

_ Creo que para lo que sirvo (se ríe), es para leer bastante y para seleccionar lo que otros escriben bien. Llevo la batuta de un grupo estable que a esta altura diría que es de amigas. Hace ocho años que estamos juntas, pero siempre hay alguien nuevo en el grupo.

El encuentro se hace los martes, en la biblioteca del Museo. Aún falta precisar la hora. Tal vez sea a las 17.30 o a las 18h. Es un lugar agradable. En invierno es muy lindo porque el salón está calentito.

_¿Con qué autores empezarías?

_ Ignoro cuál fue el detonante, pero en las vacaciones del año pasado me interesó la quema de libros.

_ Hay una muy comentada en «El Quijote», de Cervantes.

_ Fue lo primero que leímos. A partir de ahí continuamos buscando. Encontramos unos autores desconocidos para mí que escribían muy bien. Entre ellos, Manuel Rivas, autor de «Los libros arden mal». Leímos algún capítulo. Estamos trabajando de una manera muy diferente a la de hace ocho años. Antes leíamos solo en los libros. Si bien nos sigue gustando más trabajar con ellos, ahora también empleamos Internet cuando no conseguimos algún libro o solo pretendemos leer un breve pasaje que nos interesa especialmente. Eso ocurre principalmente cuando el taller tiene un estilo temático como el del año pasado.

_ No sé si tomaron «Fahrenheit 451», de Ray Bradbury, en el que la trama se centra en esa temperatura requerida para que ardan los libros. Es un muy buen libro de ciencia ficción. Plantea temas que tienen vigencia hoy. En esa novela en una ominosa sociedad del futuro, había que eliminar todos los libros. Eran

« peligrosos» porque hacían pensar a la gente. La película homónima dirigida por François Truffaut en 1966 «envejeció» o perdió vigor, pero el libro no.

_¡Sí! Fue Ivonne Altieri quien hizo el trabajo sobre «Fahrenheit 451», en una o dos sesiones. La idea del libro en general está muy bien.



Nicanor Parra: inmenso «antipoeta»

Este año cambié la óptica, el taller no se centra en un tema. La muerte del poeta chileno Nicanor Parra a los 103 años, me motivó para empezar a leer su obra durante estas vacaciones. Tuve otras actividades (se ríe), con mis nietos Román e Isabela que tienen 15 años. Tengo otra nieta de un año…

A partir de esas lecturas de Parra, me pregunté por qué cuando yo me formaba como profesora [de Literatura en el IPA], Nicanor Parra no se estudiaba. En ese momento ya era un inmenso poeta.

_ Es muy poco conocido por la mayoría de la gente.

_ A tal extremo, que no se consiguen fácilmente sus libros. Tengo el libro «Décimas» de Violeta Parra, que tiene el famosísimo poema «Defensa de Violeta Parra» que le dedica su hermano Nicanor.

Recuerdo que hace varios años, José Pedro Díaz nos trajo a la clase a Gonzalo Rojas, famoso poeta chileno. Hablábamos en clase de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, pero no se nombraba a Nicanor Parra. Seguía pasando hace bastante poco. Pudimos ver cuando se le otorgaron grandes premios a Parra como el Cervantes, el Neruda, que eran recibidos por sus nietos. Comencé a leer a Nicanor Parra sin pensar en el taller del Museo. Creí que este año no lo haría, por mis «nanas» (se ríe). Me empezaron a llamar integrantes del grupo con mucho interés y en seguida se me despertó el «bichito»(risas). Paso muy bien en el Museo. Me motiva, me mantiene viva la cabeza y…¡me encanta! Es muy agradable leer juntas allí.

Después de Nicanor nos dedicaremos a la familia Parra: música, pintura, tapices, teatro, circo. Tengo ese libro de Violeta Parra que nombré y a partir de él espero que tomemos todo eso.

Escrituras laterales

_ ¿A qué te refieres con «escrituras laterales» en tu taller?

_ Es el segundo tema. Hay como troncos centrales en todas las literaturas, pero estas serían las menos vistas y conocidas. Tal vez me lo sugirió lo que ocurrió con Nicanor Parra, que en cierta medida es» lateral» en la literatura chilena e hispanoamericana, ya que mucha gente lo negaba como poeta.

Tengo que estudiar dentro de estas escrituras laterales la «Literatura francesa y la Resistencia». Lo haré unos días antes que las chiquilinas del taller (se ríe).

_ La Resistencia contra los nazis…

_ Cuando empecé a leer sobre el tema, me encontré con los «collabos»(*). Así se les denominaba a los colaboracionistas de los nazis. Son escrituras laterales, porque fueron autores ignorados. La gente no quería que se los premiara ni nada, lo que se entiende desde el punto de vista humano. Fue una situación terrible, porque mataban a familias enteras y los «collabos» eran los delatores. Fueron perseguidos después y aun condenados. En Uruguay vivimos situaciones parecidas [durante la dictadura cívico-militar uruguaya].

_ En ese período aquí se dieron también delaciones imperdonables.

_ En un caso similar, de acuerdo a mis convicciones, a ese tipo de personas yo no las saludaba.

Volviendo a esos escritores, ahora se pueden leer, por el tiempo transcurrido.

_ Pasa algo análogo con creadores del cine, la música, el teatro, la pintura, que tienen pasados condenables, pero que no se pueden ignorar sus valores artísticos. Uno puede reconocerlos, aun sabiendo cuán culpables fueron de hechos terribles.

Casi con seguridad vamos a trabajar con «Viaje al fin de la noche»(**), de [Louis-Ferdinand] Céline. Dicen que fue un gran escritor, pero no conocido por mí.

Narradoras uruguayas y de otras lides en más de un sentido

En general, hacemos saltos, en el espacio y el tiempo, siguiendo con las escrituras laterales. Habían quedado pendientes algunas narradoras. Tomaremos a las uruguayas en primer lugar. Siguiendo las sugerencias de integrantes del taller decidiremos qué autoras. Yo he pensado en Griselda Zani y en Armonía Somers. Somers también ha sido bastante ignorada y por otro lado, su historia personal es apasionante. Era la «perfecta» maestra de clase de los años ’50. Cuando escribía surgían cosas muy distintas.

_ Es el «lado oculto» de Armonía…

_ Más adelante vendrán dos narradoras: Irène Némirovski y Alice Munro. Los seguidores de «Ediciones de la Banda Oriental», volveremos a hacerle un homenaje y en particular a su director Heber Raviolo. Dos títulos de Némirowski son «El baile» y «Jezabel». Esta autora era de origen judío y volvemos al tema de la Segunda Guerra Mundial. Ella frecuentó la vida cultural parisina, pero cuando descubrieron sus antecedentes, la enviaron a Auschwitz, donde fue asesinada. Hasta el último momento ella no creyó que la deportarían a Auschwitz. Aparentemente sus hijas salvaron sus manuscritos y los publicaron 60 años después de su muerte. También lo publicó «Lectores de Banda Oriental». «El baile» es la creación de la personalidad de una mujer que tiene como su eje la superficialidad de la vida en sociedad. Némirowski mira con gran profundidad a ese personaje frívolo. Es increíble cómo la capta a través de la narración. El final es sorprendente.

La canadiense Alice Munro en «La vida de las mujeres» (publicada en 1971), recuerda su niñez y adolescencia, en una sociedad en la que distintas religiones (luterana, católica, otras), imponían muchas normas. Ella reflexiona sobre seguir o no una línea religiosa. En un capítulo precioso aborda esas preguntas que acucian en la adolescencia a toda persona sensible . Se trata de la duda y la búsqueda de la explicación de todas las cosas.

Luis Do Santos:

«El Zambullidor»

Terminaríamos con un escritor artíguense, que vive en Salto, pero que hizo Secundaria en San José y fue alumno mío (se ríe). Me mandó su novela «El Zambullidor» con Leonor Arnábal, y me escribió una preciosa dedicatoria. ¡Luis es un encanto! Creo que va a presentar su libro en San José. El libro está dedicado a Mario Pérez Vilche. A Mario lo mataron. Yo lo veía a Mario cuando yo viajaba a Rodríguez, porque era directora del Liceo de allá. Mario iba a la Colonia de Vacaciones de Raigón y ahí vivía Luis Do Santos. Estuvo del ’80 al ’86. A mí me destituyeron como docente en 1976 y me reintegraron en 1985. Quizá Luis fue mi alumno en 1986. En el libro hace un relato de su propia infancia. Su padre era «El zambullidor». Se destacaba por sacar del río Uruguay a gente que se había ahogado. A veces la salvaba. Hay también increíbles aventuras adolescentes. En algún momento parece que algunas acciones del protagonista están al borde de la delincuencia. Es una novela breve, pero tiene mucho de lo que se llamaba en Alemania: «novela del aprendizaje». Impresiona el conocimiento que tiene de la naturaleza de esa zona. La describe sin detenerse en demasía en ella, complementando el relato. Hay una interacción permanente entre el personaje y la naturaleza.

_ Pedro Peña también nombró a ese libro como parte de su taller «Leer el mundo», en la Biblioteca Departamental.

_ «El zambullidor» me pareció un muy buen libro. Además hay que zambullirse en lo cercano...

(*) Apócope de «collaborateur» en francés.

(**) Título en francés: «Voyage au bout de la nuit»