Intendencia asiste algunos productores por déficit hídrico Escrito por -- La directora de desarrollo Mercedes Antía aseguró que la situación actual no se asemeja a los problemas que se suscitaban antes en el departamento Mientras en la semana que se cierra el MGAP declaró la emergencia en varios departamentos del país por el déficit hídrico, si bien la situación impacta en nuestro departamento no asciende ni a los niveles de otras zonas del país, ni tampoco a situaciones mucho más complejas que se registraron en otros años en el Departamento. Al respecto la Directora de Desarrollo de la Intendencia de San José, destacó en las últimas horas que: "el déficit es importante, está faltando agua. Ha sido un verano bastante complicado, pero ni cerca de la situación del resto del país… acá las lluvias han sido bastante desparejas. En cuanto a pasturas estamos bastante bien, se ha complicado mucho la parte de agricultura, realmente los cultivos de verano van a ser desastrosos, y sí estamos teniendo algunos problemas de tajamares secos, del acceso a cañadas, el agua se retira y quedan escalones grande…" Según aseguró la jerarca se está "llevando agua a unas cinco familias. Algunas que tiene problemas casi permanentemente, y otras nuevas…". De todas maneras, pese a que se espera que la próxima llueva y se modifique en algo la situación, "ya es tarde", señaló Antía, porque "se va a entrar al invierno con muy poca reserva…". A la vez destacó que "no es la situación que hemos tenido otros años. San José se ha venido preparando para esta variabilidad climática. La gente ha aprovechado las convocatorias que ha hecho el MGAP, El Gobierno Departamental ha contribuido en la construcción de 30 pozos, sobre todo en aquellas familias que eran más problemáticas y entonces hoy tienen una solución de agua. Esa es la situación al día de hoy y esperemos que se revierta…", señaló la Directora de Desarrollo.

Publicidad Google