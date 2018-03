Para el Senador Camy sería "muy bueno para San José" el retorno de Chiruchi

Si bien no es la primera vez que lo destaca, de hecho al cierre de 2017, el propio Senador Camy al ser consultado públicamente sobre el próximo proceso electoral señalaba que "al único que le doy la derecha dentro del partido Nacional para ser candidato es al Ex Intendente Juan Chiruchi", en las últimas horas y consultado por nuestro colega Hugo Robaina en Radio 41, el líder de Alianza por San José, señaló que si bien "yo voy a hacer todo lo posible para que el año electoral se aleje, para que este año las energías las tengamos en trabajar por las cosas que hay que solucionar ahora. Promoviendo iniciativas parlamentarias, acompañando aquellas cosas que sean buenas y que vengan del Gobierno, y pidiendo y criticando al Gobierno en aquellas cosas que no hace y que debería hacer bien, después vendrá lo electoral. Ojala podamos lograr que el año electoral sea el que viene y no que empiece ya…". De todas maneras confirmó que en los últimos días había mantenido por varias horas una reunión con el ex Intendente Chiruchi. "Hablo muy seguido con el, pero sobre todo de las preocupaciones comunes, de la situación del agro, del comercio, de todo nuestro departamento fundamentalmente. Hemos hablado de la realidad de San José, y por cierto que hemos hablado del Partido Nacional, son muchos puntos comunes que tenemos…". Consultado sobre si posibles candidaturas estuvieron en el análisis, señaló que "faltan muchas cebaduras para definir ese tipo de cosas", pero a la vez dijo, "hemos hablado de cómo vemos al Partido Nacional y la realidad del Departamento de San José, y las cosas que hay que hacer para mejorar el país pero sobre todo San José, a los dos nos importa mucho San José…". Al ser concretamente consultado si sería buena el regreso a la actividad política de Juan Chiruchi señaló: "Sin dudas que sería muy bueno para el Partido Nacional y para San José. Fue cuatro veces electo Intendente de San José y su prestigio fue ganado en base a su gestión. La experiencia de Juan Chiruchi, siempre es un aporte positivo. Pero para esos temas de decisiones electorales todavía hay tiempo. Me preocupan más las otras cosas. No debemos dejar pasar un día desde el Parlamento, la Junta Departamental, la Intendencia o el Gobierno Nacional, que cada uno de los que tenemos responsabilidades hagamos lo que tenemos que hacer para solucionarle hoy los problemas que tiene ahora…" La sociedad está dando alertas y no las podemos dejar pasar (…) está bien que se ponga la lupa en temas de corrupción, y más en la gestión del que tiene responsabilidades públicas. Quiero que se siga al edil, al Senador, al Diputado, al Intendente, al Ministro, que la gente controle, que exija, que se sepa que hace, que hizo, en qué está trabajando, que la política no sea votar cada cinco años… eso creo que es lo que está pasando…"