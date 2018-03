Inician los Cabildos abiertos en San José Escrito por -- Un solo Uruguay, los Autoconvocados, dieron a conocer el inicio de los Cabildos Abiertos en el departamento, comenzando por San José de Mayo. El grupo Un Solo Uruguay San José había anunciado que para este mes de marzo iban a comenzar a realizarse los denominados Cabildos Abiertos para recibir las inquietudes de toda la población en relación a la problemática del sector productivo y su repercusión a nivel de la sociedad toda.

Luego de esperar con ansias la respuesta anunciada desde Presidencia de la República a la proclama de Durazno en Cadena Nacional, y el resultado de la misma, el movimiento a nivel local anunció el contacto directo con la ciudadanía.

Evidentemente, la cadena determinó que lejos de calmar las aguas, los ánimos se exacerbaran porque se entendió por un lado que no hubo respuestas concretas a las sugerencias estampadas en la propuesta, y por otro que el Presidente Dr. Tabaré Vázquez no dio la cara, escudándose en la figura de un comunicador.

Esto seguramente, traiga aparejado el comienzo de una serie de medidas que se pusieron a consideración en las asambleas realizadas y que celosamente han sido preservadas hasta el momento que se decida tomar alguna.

Desde el colectivo local se continúa con el trabajo de información y como se había anunciado se elaboró el primer calendario de Cabildos con dos confirmados.

El próximo martes en las instalaciones del Instituto Cultural Español se desarrollará el primero de los encuentros con la ciudadanía de la capital departamental y los alrededores, donde se informará a quienes asistan sobre la proclama, la situación actual y a su vez recibiendo la opinión e inquietudes de la población.

El segundo está previsto para el próximo jueves en Colonia Italia, más concretamente en la Sociedad de Fomento Rural de la zona, donde se invita a vecinos de Libertad y toda la zona adyacente. Centro Comercial apoya pero no integra Días atrás, directivos del Centro Comercial de San José se reunieron con los productores integrantes de Un Solo Uruguay, hablando del movimiento y de las acciones futuras. Desde el Centro de manifestó su apoyo a los Autoconvocados, aunque como Institución no integrará el movimiento, más allá que particularmente comerciantes o industriales a título individual están en libertad de hacerlo.

Es más, es altamente probable que en ocasión del Cabildo abierto, haya representación del Centro Comercial, a título personal, dando su opinión y brindando un panorama de la situación por la que está atravesando el comercio de San José en la actualidad

