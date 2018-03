Hoy comienza el año lectivo 2018 en Escuelas y Liceos

Hoy jueves 1º de marzo comenzará el año lectivo para 86.930 alumnos de educación inicial y más de 250.000 de primaria, más de 25.000 maestros y 5.000 auxiliares en las 2.333 escuelas uruguayas comienza destacando la información oficial en la Página de Presidencia. La información destaca luego que el CEIP confirmó que este año habrá obras en escuelas de San Carlos, Paysandú, Piriápolis, Ismael Cortinas y Montevideo, entre otras. Además, habrá más establecimientos de tiempo completo y extendido. El CEIP informó, además, que prevé transformar a tiempo completo y extendido diversas escuelas, porque "la extensión del tiempo pedagógico es un pujante instrumento que le permite a la educación pública garantizar aprendizajes de calidad para todos los niños del país". Al menos en la información publicada por las autoridades no se destaca que esta situación se registre en nuestro departamento. En el caso de primaria se estima que el comienzo de clases será normal en todas las escuelas del departamento, aunque es habitual que se registre algún hecho puntual que luego es analizado por las autoridades departamentales. Para el caso prácticamente la totalidad de las horas docentes han sido tomadas, y un mínimo remanente seguramente pueda ser cubierto en próximas instancias de elección de horas. Paralelamente en las últimas horas asumiría en funciones la nueva Inspectora Departamental de Primaria, Nancy Núñez, quien sustituirá a Osvaldo Larrea quien abandona el cargo para acogerse a los beneficios jubilatorios. Secundaria Respecto a secundaria la situación es diversa, mientras las autoridades de la educación anuncian que el 96 % de las horas de clase de los centros del Consejo de Educación Secundaria de Uruguay ya fueron asignadas, dijo la titular del organismo, Celsa Puente. Añadió que "la matrícula estudiantil es casi universal" y "el desafío es lograr que los jóvenes permanezcan en los liceos". Luego catalogó el comienzo de clases de este jueves de "normal", con unos pocos establecimientos que abrirán el lunes 5 debido a obras edilicias. "La elección de horas del Consejo de Educación Secundaria (CES) ha sido muy buena, transparente, a tiempo, y en breve se comenzará a ofrecer el remanente de horas", puntualizó Puente

Mientras tanto el dirigente de FENAPES, Marcel Slamovitz señaló días atrás que será "un comienzo virtual de año", ya que hasta la pasada jornada se estaban rindiendo exámenes por lo que es imposible definir cuantos alumnos cursarán. A la vez si bien destacó que la Fenapes resolvió no "tomar medidas" hasta el próximo 18 de marzo, sí se respalda las medidas que se definieran por parte de las filiales. En el caso de San José, los docentes de Playa Pascual ya han definido que en esta jornada ocuparán en centro de estudio, en reclamo, entre otros temas de la necesidad de una mayor cantidad de recursos humanos para ese centro. De la misma manera, existe particular expectativa con lo que pueda ocurrir en el liceo de la Ciudad de Rodríguez, en donde si bien hay un compromiso de las autoridades de concretar obras, no han existido demasiados avances en esa materia. Consejero Finalmente según se ha destacado en la jornada de hoy, el Consejero del CODICEN, electo por los docentes estará recorriendo en la jornada de hoy diferentes centros educativos de nuestro departamento, lógicamente para seguir de cerca el comienzo de clases, y se anuncia que sobre las 10.30 estará realizando una conferencia de prensa en dependencias del liceo departamental.