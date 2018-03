Fiesta del Mate con reclamos, pedidos de informe y reuniones

Mientras desde el legislativo, Alianza y el Frente Amplio han cursado pedidos de informe, el Intendente recibió en las últimas horas a las aparcerías Se trata de uno de los principales eventos que se desarrollan en nuestro departamento, y tras una muy mala experiencia en 2017, que dejó un importante déficit, pero en donde, con suspensión y cambio de fecha mediante no logró generar lo esperado, los principales eventos musicales se desgranaron y la fiesta no consiguió el brillo y atractivo de otras ediciones. La de este 2018 comenzó con el reclamo de las empresas locales luego de un intento de cambio de modalidad en el sistema de contratación. En esa oportunidad el Intendente señaló que se trataba de un intento de "abaratar costos". Finalmente la "licitación llave en mano" no funcionó, se declaró desierta y realmente quedó poco margen para lograr una grilla atractiva en los dos principales días del escenario. Pese a esto, pocas horas después de culminada la fiesta, la información de los organizadores señalaba que se había superado el nivel de ventas de entradas, fundamentalmente el sábado. Al parecer ese elemento fue satisfactorio. Pero siempre la fiesta del mate, tiene algunos capítulos posteriores, en su momento fue la venta de entradas o algunos anuncios de la empresa contratada por la Intendencia que aseguraba una multitudinaria presencia, cuando ese número no se reflejaba en las entradas vendidas. En donde por lo menos hasta donde se conoce, la fiesta no había tenido segundas partes, era en lo relativo a las aparcerías. Ese había sido un aspecto de la fiesta que nunca había generado, al menos públicamente, entredichos ni malestares. Lo cierto es que en la última edición, pocas horas después de terminada la fiesta, integrantes de aparcerías denunciaban en algunos casos importantes problemas de organización y otros cuestionaron el resultado del concurso de aparcerías. Esas denuncias públicas generaron por una parte, una reunión que se desarrolló el pasado martes entre representantes de las aparcerías con el Intendente José Luis Falero. Según surge del encuentro, el principal reclamo se centró en aspectos vinculados al concurso, y sobre todo en la manera en la que el jurado calificó "los ranchos", denunciando que el jurado no recorrió las construcciones pero a la vez que aseguraron que integrantes del referido jurado tenían vinculación con alguno de los grupos participantes. En lo que tiene que ver con elementos de organización, generó profundo malestar las dificultades para acceder a baños en condiciones el acceso a agua potable. Como solución al diferendo, se entiende necesaria la conformación de una comisión de las propias aparcerías, las que para la próxima edición tendrán tareas de "apoyo" a la comisión organizadora. No se descarta que pueda generarse además modificaciones en el sistema de calificación.

A la vez, como era de esperar esta situación generó la presentación de pedidos de informe por parte de ediles del departamento. Como ya hemos informado el edil del Frente Amplio, Pablo García cursó algunas interrogantes vinculadas a los hechos denunciados por las propias aparcerías. Paralelamente en las últimas horas, la Bancada de Alianza por San José, también realizó un pedido de informes al Ejecutivo, pero con un tenor algo más amplio. Las preguntas van desde la forma en la que se designa la comisión organizadora y cuáles son sus cometidos específicos. A la vez ¿quiénes son los responsables de las diferentes actividades?, tanto en el escenario, las actividades en el ruedo y la propia competencia de las aparcerías. Consulta sobre la venta de entradas, la existencia o no de "libre acceso", los criterios para su otorgamiento y cuantos se generaron en la edición 2018. Consultado el costo de alquiler del predio de la Criolla, y si se han realizado intervenciones en el mismo a costo de la Intendencia. Pregunta sobre los costos totales de la fiesta, el costo de los artistas y los contratos correspondientes en cada caso. Finalmente consulta si existe algún documento elaborado por la comisión organizadora que refleje "la misión, visión, propósito y las metas de la presente y el futuro de la Fiesta del Mate y el Día del Gaucho". Al ser consultado el edil Gastón Camy, señaló que la idea es generar aportes para la mejora de la fiesta, y que para eso es necesario contar con la información disponible. "Es uno de los principales eventos culturales y de participación en el departamento, y entendemos que se puede mejorar", señaló