Colono que discutió con Presidente Vázquez denuncia "escarnio público"

Gabriel Arrieta, el colono que llamó "mentiroso" al presidente Tabaré Vázquez, presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) por el supuesto "escarnio público" al cual fue expuesto en un comunicado oficial. El colono se queja por el comunicado que divulgó la Presidencia en su página web el pasado 20 de febrero, en el que se detallaban las deudas del productor rural con el Estado.

Arrieta, integrante de la Mesa Nacional de Colonos (MNC), sostuvo a la prensa que el comunicado "miente" y que, con la publicación, se lo sometió al "escarnio público", algo que hasta el momento no se había hecho con una persona.

En la publicación de la Presidencia se afirmaba que Arrieta mantenía desde 2008 deudas con el Instituto Nacional de Colonización (INC) por ocupar tierras del Estado por las que no pagaba.

Arrieta aseguró que las deudas no son desde 2008, sino desde 2011 y que no pagó la renta porque la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, le dijo que no lo hiciera.

"La señora presidenta (Gómez) se hizo presente (en el campo de Arrieta) y me dijo que no pagara renta, porque le iban a buscar una salida", explicó el colono.

El terreno que ocupa Arrieta en la localidad de Kiyú, ubicada en el departamento de San José, fue cedido al INC, por lo que al colono se le propuso pasar a vivir en uno en Canelones, departamento al sureste.

El productor rural no aceptó esa propuesta, ya que en su momento consideró que se lo estaba "matando" y mandándolo al "exilio sin nada".

Asimismo, aseguró que puede probar con las "actas del INC" que en 2008 el campo aún no pertenecía al INC, por lo que sus deudas no se remontan a ese año, sino al 2011.

"Yo quiero salir de esta situación en la que me metió el Poder Ejecutivo nada más por tener un intercambio de palabras con el presidente. Porque fue eso nada más. Si el presidente es tan arrogante y saca un comunicado de la Presidencia al otro día... La verdad, me llama la atención", apuntó Arrieta en diálogo con la prensa.

El pasado 19 de febrero Arrieta llamó "mentiroso" a Vázquez, luego de que el mandatario fuera increpado por varios productores rurales a la salida de una reunión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El presidente estuvo 15 minutos discutiendo con los productores en plena acera y, cuando se disponía a partir en su auto, se volvió para responder a las acusaciones de Arrieta.

Este lunes el colono volvió a asegurar que el presidente "falta a la verdad" y que no considera que estuvo mal, debido a que la MNC estaba invitada a la reunión del 19 de febrero y, aún así, no dejaron entrar a sus representantes. Arrieta fue recibido en el Inddhh por un equipo técnico, que tomó nota de la denuncia, aunque ese organismo de derechos humanos no tiene potestad para aplicar ninguna sanción y sus decisiones no son vinculantes. "Muchas esperanzas no tengo", aseguró el colono, quien añadió que lo que quiere es que el Gobierno "se retracte".

Fuente: El observador