Álvarez dijo que la responsabilidad es individual y que el propietario del perro ahora "tiene una muerte arriba"

El responsable de gestión ambiental de la ISJ, Juan Carlos Álvarez pidió que no se responsabilice a las instituciones por este tipo de situaciones que solamente obedecen a la irresponsabilidad de los ciudadanos.

Lamentablemente la situación de los perros sueltos y permanente y casi endémica en nuestra ciudad. Que el asunto regrese a la consideración ciudadana cada cierto tiempo, no es que la situación mejore en determinados lapsos, sino tiene que ver con la gravedad de los hechos que genera. Lamentablemente el pasado fin de semana, una persona de 56 años perdió la vida al chocar en su motocicleta con un perro en las inmediaciones de Wilson Ferreira Aldunate y Pelossi de la capital josefina. La situación generó rápidamente diferentes reacciones en las redes sociales, y varios temas que se han analizado en relación a este asunto volvieron a aparecer, desde la búsqueda de responsables, hasta las medidas que podrían adoptarse para que situaciones tan lamentables como estas no se repitan. El debate lleva años, y la aprobación de la ley no ha podido dar respuesta a la realidad. Es más, la semana pasada, el edil Diego Mariño, (lista 33 Partido Nacional), que ha reiterado su preocupación sobre este tema, señaló en su media hora previa la necesidad de reforzar las instancias de sensibilización y de educación en el tema, a nivel de las propias instituciones, para informar a los vecinos sobre los diferentes aspectos existentes en la ley de tenencia responsable. En este contexto, el Sub director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia de San José, Dr. Juan Carlos Álvarez, mayor jerarquía en el tema, luego de la remoción del por entonces Director Yarwynn Silveira (Alianza) por motivos políticos, fue consultado por los colegas de Radio 41 en la mañana de ayer. Álvarez, cargó toda la responsabilidad en los individuos y pidió que no se responsabilice a las instituciones por situaciones como estas, que en definitiva solo pueden evitarse con la responsabilidad de cada vecino.

Álvarez, señaló lógicamente que es un hecho lamentable, que ha enlutado a toda la sociedad, pero entiende que lo más repudiable del asunto es que "nadie se haga responsable de la situación, acá hay un animal que no tiene la culpa, hay alguien que es propietario del animal que "tiene una muerte arriba". Dijo que jerarca que "hay que tomar cartas en el asunto, pero las cartas que hay que tomar pasan por la responsabilidad individual de cada persona que tenga animales, y que debe hacerse responsable. No podemos tolerar más que haya animales abandonados, porque alguien los abandonó para que se hagan cargo las protectoras o la Intendencia. El vecinos que arrojó el perro a la calle, ese tiene una muerte arriba, para mi no hay otra forma de ver este trago amargo…". Al ser consultado, Álvarez señaló que "medidas hay muchas, pero si no existe responsabilidad por parte de los vecinos, y no se toma conciencia del daño y el peligro que se genera, seguimos dando vuelta en el asunto sin encontrar una solución, cuando la solución está en cada uno de nosotros…". Además aseguró que "las instituciones no tenemos o tienen nada que ver en esto, no culpemos a las instituciones por una situación que es por la responsabilidad individual de cada ciudadano…"

Álvarez aseguró que se podrá dar una mano, con castraciones, o colaborando en forma puntual, pero el animal es responsabilidad de cada uno (…) no reclamemos a terceros situaciones que son responsabilidad nuestra. Por más medidas que tomemos si hay inconcientes que no acatan esa responsabilidad ocurren estas lamentables situaciones que destruyen familias…"

"No veo a los refugios como solución"

Consultado sobre los efugios pueden solucionar este tipo de situaciones, se mostró escéptico, es más, señaló "si yo hoy abro un refugio, voy a tener 100 o 200 animales, y preguntó ¿cuál va a ser la condición?, de cuidarlos hasta que mueran allí?. No estoy criticando a los refugios, pero creo que la solución no es tener un depósito de animales, "no veo claro que se pueda solucionar algo con los refugios…", aseguró el representante de la Intendencia