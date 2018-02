Según Falero rebaja en la CIR representa una pérdida de 1 millón de dólares para la ISJ

En estas horas representantes del CNI analizarán con OPP impacto de la rebaja en la Contribución Rural. El FA defiende la medida y Falero asegura que altera el presupuesto y la mejora en caminería En estas horas, el Intendente José Luis Falero, Presidente del CNI, y sus compañeros de la mesa del organismo se reunirán con las autoridades de la OPP para analizar efectivamente el impacto que puede generar la anunciada rebaja del 18% a la contribución inmobiliaria rural, por parte el Presidente de la República. Falero aseguró que en un cálculo primario, la Intendencia pierde de recaudar 1 millón de dólares, y que se hace necesario contemplar esa situación porque en definitiva son recursos que se invierten en caminería. El Jefe comunal señaló que la voluntad de ayudar a los productores existe pero hay que analizar profundamente la situación en cada Intendencia.

Conocido el anuncio del Presidente Vázquez, el Intendente Falero fue consultado al respecto y aunque prefirió no adelantar posición se le notó molesto al señalar que se comprometen recursos que son de las intendencias y ni siquiera se les informó con anterioridad. Antes del congreso Así declaraba el Intendente el pasado miércoles: "Son medidas que el sector está reclamando y me parece bien. Nosotros estábamos intentando hacer un esfuerzo propio. Esto que ofrece el Gobierno Nacional, son dineros de las intendencias, veremos que magnitud tiene y luego hacer una apreciación seria sobre la situación. Obviamente estamos dispuestos a ayudar, pero nos llamó la atención porque creo yo que primero debió haberse hablado con el Congreso, porque estan comprometiendo recursos de otros…". Después del congreso Luego de la reunión en el congreso el Intendente señaló: "los 19 Intendentes dejamos claro en una nota que le enviamos al Presidente, nuestra preocupación por haber propuesto una reducción de la contribución sin una consulta previa. Es un tema que ameritó que todos los Intendentes elaboráramos un oficio al Director de OPP para trabajar urgente en este tema, porque el cálculo no es tan fácil de hacer. No es que se recupera lo que estaba desde 2002, ahora hay criterios diferentes, estamos hablando de recuperar el 18% en aquellos productores que explotan 1000 hectáreas con índice coneat 100 y un 10% para los que aportan el IMEBA, esos datos hay que sacarlos de diferentes organismos, por lo que no es un tema que se pueda hacer rápido… Si tuvimos un avance porque estamos trabajando desde el miércoles pasado y el jueves llegamos a un número aproximado y preliminar que anda entorno a los 250 millones de pesos que se estaría perdiendo de recaudar. Eso lo que vemos con mayor preocupación es la diferencia que se genera entre las Intendencias. De ese cálculo se desprende que hay Intendencias que aportan 7 u 8 millones de pesos, como hay algunas que tenemos que aportar 30 o 35 millones de pesos, San José anda arriba de los 30 millones. Hay allí sin duda un cambio en la realidad que tenemos planificado en nuestros presupuestos quinquenales… Si ese va a ser el aporte porque hay que ayudar al sector productivo bárbaro, pero tenemos que ver como sustituimos eso en parte, por lo menos para que esto no afecte la caminería rural que es donde se vuelca. En San José, bastante más de lo que se recauda (por contribución rural) se vuelca a caminería rural, y en todo el país ronda el 305 más lo que se invierte en caminería de lo que se recauda por contribución inmobiliaria rural, por lo que cualquier recorte que tenga, difícilmente se pueda seguir haciendo sobre lo que es obra pública de trama urbana. No podemos seguir recortando trama urbana para volcar más a caminería…" La reunión a la que hace referencia el Intendente Falero, se estará cumpliendo en las próximas horas. Para el Intendente además el estudio también debe tener en cuenta como "no complicar más al sector agropecuario, porque uno de los puntos en la plataforma era recuperar y mejorar la red vial departamental, entonces va como que a contrapelo de lo que se plantea. No estamos en desacuerdo, pero cuando se hizo en 2002 en el Gobierno del Dr. Batlle, el proyecto se envía al Parlamento junto con otro proyecto que establecía un programa complementario para que las Intendencias no perdieran y pudieran seguir realizando obras…". En la misma medida el Intendente aseguró que se ha avanzado en el plan de recorte de gastos, y que si es necesario, lo que pueda ahorrarse se volcará a caminería para bajar los impactos de esta medida.



Mesa del FA

analizará el tema Por su parte, desde el Frente Amplio trascendió que el asunto se analizará en rigor en la reunión de la Mesa Política el próximo martes. Lógicamente que se respalda el planteo del Gobierno Nacional pero a la vez se entiende que los 30 millones de pesos anuales que como ha señalado el Intendente Falero "se dejan de cobrar", son significativamente menos que los 600 millones de pesos anuales que transfiere el Gobierno Nacional a nuestro departamento según los números aportados por la OPP. Esto representa el 5% de las transferencias que realiza el Gobierno Central, y será el principal argumento de la coalición de izquierda para expresarse sobre el asunto, seguramente luego de la próxima mesa política, la próxima semana