Ibirapitá inicia talleres en San José

Entregarán Tablets todo el año Comienzan las inscripciones en el marco del Plan Ibirapitá, ya sea para recibir nuevas tablets como para realizar talleres de capacitación. Este año trae novedades para el programa de entrega de tablets para jubilados en todo el país, y por supuesto que San José no está exento de las mismas.

Uno de los puntos para este 2018 es poder hacer un seguimiento y evaluación de la utilización de los aparatos por parte de los pasivos que ya tienen la suya, dando la posibilidad incluso de reenganchar a aquellos que han tenido dificultades para utilizarla correctamente. La idea entre otras, es hacer talleres para refrescar la capacitación de aquellos jubilados que tiene la suya y que por distintos motivos puedan haber olvidado los conocimientos adquiridos en las capacitaciones efectuadas al momento de la entrega.

La distribución este año será más esporádica, auque no habrá una fecha específica como se había estado realizando, sino que se irán entregando durante todo el año. Se estima desde la Coordinación Departamental del Plan Ibirapitá que el 67% de los jubilados en condiciones de tener su tablet la han recibido. Por lo que se buscará aumentar ese porcentaje en este nuevo año.

En materia de capacitaciones, desde los organismos competentes se vienen elaborando talleres temáticos para los jubilados que deseen realizarlos, como también de repaso como mencionábamos líneas arriba.

A propósito de las capacitaciones y aprovechamiento de la tecnología y la informática, los jubilados que ya tienen su tablet puede 'googlear' la página del Plan Ibirapitá para acceder a todas las opciones de talleres y la forma de inscripción para el mismo. En cuanto a la inscripción para los pasivos que aún no han recibido su tablet y están en condiciones de tenerla, es decir que cobren menos de $30.784 podrán inscribirse a través de los Centros MEC que funcionan en todo el departamento, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Libertad y San José de Mayo y las sucursales del Correo. En los Centros MEC además, quienes ya tienen su tablet y quieran evacuar dudas también pueden dirigirse. En el caso de San José de Mayo además, los integrantes del Plan Ibirapitá están los miércoles del mes de 14 a 17hs.para evacuar cualquier duda y ayudar en los diferentes trámites. Cabe recordar que al momento de recibir el aparato, los pasivos reciben un curso de capacitación de unas tres horas de duración como ha sucedido desde 2015 que se comenzó con el plan a nivel nacional. Las inscripciones, entregas y talleres en esta oportunidad a diferencia de años anteriores, tendrán lugar durante todo el año.