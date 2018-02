La letra como constante

Con el profesor y escritor Pedro Peña Rossana San Martín Cruxên El creativo e inquieto profesor y escritor Pedro Peña reanuda este año el «Laboratorio Experimental de Escritura en el Museo» e inicia el taller gratuito «Leer el mundo» en la Biblioteca Departamental. Su actividad docente y como líder y participante de programación de tareas en la Asociación Cristiana de Jóvenes en San José, y en Canadá, además de sus viajes, han retroalimentado su literatura.«El libro de los mitos II», de su autoría, lo corrobora. Actualmente cursa una Maestría en Gramática. Compartimos una extensa entrevista que le hiciéramos días atrás. Inscripciones para los talleres- En el Museo: de lunes a viernes, de 14 a 20 h. En la Biblioteca Departamental: de lunes a viernes, de 9.15 a 15h. A partir del lunes 5 de marzo, de 12.15 a 18h. _ Estás cursando una maestría… _ Sí. Es una Maestría en Gramática de Idioma Español en el IPES [Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores]. Es una muy buena oportunidad que tenemos ahora para profesores (como es mi caso), maestros … Es un convenio con la Universidad y la dan docentes universitarios, de distintas nacionalidades. Ignacio Bosque (lingüista y catedrático español), quien es el principal responsable de las nuevas publicaciones de la Real Academia Española en lo concerniente a la Gramática,fue el encargado de darnos el Primer Curso.

Va a venir Ángela Di Tullio (argentina), quien «empata» de alguna manera con Bosque, porque también es una teórica de muy alto nivel.

_ Este año tendrás a tu cargo el un taller en la Biblioteca Departamental.

_ Sí. Es un taller de lectura, denominado «Leer el mundo». «Laboratorio Experimental de Escritura» en el Museo _ Es diferente al que tienes en el Museo de San José, que es de escritura.

_ Sí. Tengo en el Museo un taller estable que se llama «Laboratorio Experimental de Escritura». Son los martes de 18.45h a 20.30h. Hay un grupo de 12 a 15 personas que hace tiempo que asisten. Entre ellas hay figuras reconocidas del ambiente cultural maragato y otras, que se van conociendo porque han escrito algunos textos que se han publicado en la prensa local.

_¿Cuándo se reanuda ese Laboratorio en el Museo?

_ El martes 6 de marzo. Esa actividad tiene un costo y deben anotarse en la Secretaría del Museo.

Está dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir habilidades para la escritura. «Leer el mundo» _ ¿Y el Taller de la Biblioteca Departamental?

_ Se hará los jueves, de 18.45h a 20.45h. En este taller vamos a leer varios textos a la vez. Es gratuito, pero hay que inscribirse con tiempo. Es un taller muy popular, porque estaba a cargo de la profesora Cristina Callorda. Asistía mucha gente. Manejamos un número aproximado de 30 asistentes. Hay que pasar por la Biblioteca para inscribirse. Este taller y el del Museo están dirigidos a personas de 15 años en adelante.

El programa de lecturas lo vamos a ir manejando con los que vayan. No obstante, voy a proponer lecturas simultáneas. Dedicaré un bloque a los clásicos, que pueden complementar la formación previa que cada uno tiene. Autores clásicos y «ocultos» _¿Qué autores clásicos leerían?

_ Los clásicos greco-latinos: Esquilo, Eurípides… Los de la literatura inglesa como Shakespeare. No se trata de lecturas exhaustivas que tomen medio año. Se darán algunas pautas para que puedan disfrutar de esos autores. También estarán otros, junto a los clásicos. Siempre menciono el ejemplo de [Christopher] Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, pero que se conoce poco. Shakespeare abrevó en las fuentes de Marlowe, quien tuvo la desgracia de morir antes y que sería un «clásico oculto». Queremos investigar a esos autores. Al lado de Mark Twain, trabajaremos a Ambrose Bierce, el escritor y periodista que aparece en la película «Gringo viejo»(*) Bierce fue un tremendo escritor, pero en general se escuchan otras voces.

Abordaremos después la literatura más cercana en el tiempo. Literatura contemporánea universal y uruguaya _¿Quiénes serían esos autores contemporáneos?

_ Paul Auster, el sudafricano [John Maxwell] Coetzee que estuvo acá en Uruguay. Siempre se tendrán en cuenta los intereses del grupo, por lo que los autores pueden variar.

Me gusta también la línea de los autores policiales actuales, que es muy entretenida y tiene un gran nivel.

Estará la literatura contemporánea uruguaya como primordial, al lado de la literatura contemporánea universal. Trataremos de que sean autores jóvenes, pujantes. Estamos hablando de Horacio Cavallo, por ejemplo..

_ Horacio es un gran poeta…

_ … Y gran narrador. Tenemos también a Rodolfo Santullo, quien además es guionista de cómics, Martín Bentancor... Hay autores que vivieron en San José, que son nuevos en la literatura uruguaya, pero ya son veteranos. Luis Dos Santos, nació en 1967 y tuvo varios vínculos con jóvenes de acá. De Luis Dos Santos leeremos «El zambullidor». El otro autor que vivió en San José es Juan Estévez.

_ Juan Estévez es el autor de «Entusiasmo sublime», ganadora del Premio Nacional de Literatura del MEC. Presentó ese libro en la «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José.» Tú lo acompañaste en esa instancia.

_ Él y yo nos encontramos contigo después de la presentación.

_ Sí. Yo volvía de otra de las múltiples actividades de la Feria (risas). Autores de acá cerca y hace poco _ Los autores jóvenes deben estar. De poesía, por ejemplo Regina Ramos, que es de Rincón del Pino, poco conocida. Eso me lleva al último eje temático que vamos a proponer, que son los autores ocultos que viven cerca de nosotros, que tienen una obra sólida, con conocimientos técnicos y a veces se cree que no son dignos de leer.

Yo he descubierto en el ámbito del taller de escritura [el del Museo de San José], que hay personas que tienen una escritura impecable y que son capaces de hacer cosas complejas, pero que no reciben más que una felicitación o un saludo de su familia o de sus amigos. Mi deseo es tratar de sacar de la invisibilidad ese tipo de trabajos.

Leeremos los clásicos, pero también lo que está ligado a nuestra cotidianidad, porque son autores que viven cerca de nosotros.

_ Autores de acá cerca y hace poco (risas).

_ Sí, parafraseando a «Allá lejos y hace tiempo» [de Guillermo Enrique Hudson]. Esperemos que la gente se entusiasme. La idea es variar, no quedarse con un texto un mes y agotarlo. Tengo entendido que la dinámica [del Taller de Cristina Callorda] era de lectura en el lugar, en el propio taller. Eso es muy lindo. Supongo que los asistentes buscarán el momento de la lectura privada, hogareña.. El libro de los mitos II» _ Hablemos de tu último libro.

_ Es «El libro de los mitos II», del que Random House sacó una edición muy bonita. Es una historia para niños y adolescentes, que es una continuación de «El libro de los mitos I». Hay un grupo de jóvenes que tienen visiones de la realidad. Sus sueños pueden migrar entre la realidad y la fantasía. Toda la acción se desarrolla en Canadá, con adolescentes canadienses.

_¿ Por qué se te ocurrió que fuera en Canadá?

_ Hace 20 años estuve trabajando en un campamento de verano en Canadá por la Asociación Cristiana de Jóvenes y traje mucho material de observaciones sobre cómo eran los gurises del lugar. Todo transcurre en un lugar parecido, en un escenario de bosques, de lagos. Es un paisaje muy fuerte, que viví directamente.

_ ¿Cómo no va a generar mitos ese ambiente? Los bosques son fuente de muchas historias.

_ ¡Claro que sí! Se percibe la influencia de los nativos norteamericanos, que fueron los pobladores originarios. A ellos se suman los cruzamientos con los franceses e ingleses, que tienen tradiciones míticas y legendarias muy fermentales.

Cuando estábamos en el campamento de verano recorríamos los lagos en canoas. Pasábamos por lugares en los que nos dábamos cuenta de que allí no había estado el ser humano nunca.

Trabajé en el «Lake of the Woods» («El lago de los bosques), que tenía 10.000 islas. Es un territorio de ficción importante, porque en ese bosque se sitúa una obra literaria que se llama «El Wéndigo», muy tradicional. Varios autores sitúan a esa criatura terrorífica en ese lugar. Todo eso se juntó para elaborar «El libro de los mitos». El primero y el «segundo. Son como partes del mismo proceso. Probablemente haya otro que venga en el camino, porque son historias que van enganchadas. (*) «Gringo viejo» (México, 1989), dirigida por el argentino Luis Puenzo, cuya acción se desarrolla en la Revolución Mexicana. Está basada en la novela homónima de Carlos Fuentes. Está protagonizada por Jane Fonda, Jimmy Smits, y el «Gringo viejo» es en realidad el escritor y periodista Ambrose Bierce, encarnado por Gregory Peck.