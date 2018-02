Según Falero el margen para bajar la tasa es mínimo

ISJ anunció que en este primer semestre iluminará el 100% de Ciudad del Plata Ha sido sin dudas uno de los temas más debatidos en esta administración Falero. La tasa de alumbrado, más allá del debate previo, de la aprobación de la misma, y de varias perlas que la secuencia ha dejado, promete tener más capítulos, debate y crítica. El pasado miércoles, el Intendente José Luis Falero, informó que el lunes en la tarde se habían recibido unos 22 millones de pesos desde UTE por concepto de recaudación de la tasa de alumbrado, puesta en vigencia el 1ro de enero de 2017. Luego de varios reclamos de la oposición y los vecinos, el Intendente aseguró que una vez se conocieran concretamente los números estaría convocando al sistema político a analizar posibles variaciones en el precio de la tasa. Con ese argumento incluso, los ediles del oficialista "Sumate", impidieron que el tema fuera nuevamente tratado por la Junta Departamental en las últimas sesiones de 2017. Paralelamente luego de recibirse el dinero, Falero solicitó a Hacienda que realizara un informe sobre la relación entre lo percibido y los gastos del servicio, informe que seguramente será insumo para la discusión, pero a la vez debería ser tenido en cuenta el subsidio que otorga el Gobierno Nacional a las intendencias por alumbrado público, el que según datos de la OPP, representa para San José unos 28,5 millones de pesos. En la misma medida, desde que el propio Cr. Gerardo Gadea fue en representación del Ejecutivo a un llamado a sala por este tema, la composición del gasto o lo que la ISJ suma como gasto operativo para la inversión y el mantenimiento del alumbrado puede generar nuevamente debate. Ahora bien, en contrapartida, el Intendente ha señalado que la Intendencia invierte mensualmente unos 100.000 dólares en el recambio de tecnología a LED. Si bien se le consultó al Intendente sobre la posibilidad de concretar una rebaja en el precio de la tasa, como ha venido reclamando permanentemente el Frente Amplio, Falero aseguró que los números se están analizando y que "no quiero improvisar, pero en primera instancia me parece que no hay mucha diferencia" (entre el costo y lo cobrado), por lo que si se concreta la "sensación" del Intendente hay "poco margen" para bajar el precio de la tasa. A esta percepción Falero agregó que "además tenemos el compromiso de seguir mejorando (…) vamos a iluminar el 100% de Ciudad del Plata en este primer semestre. Y de aquellas 400 luminarias que pensábamos colocar, hemos visto que vamos a necesitar 750. Eso significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo extra presupuestal para cubrir ese importe…". Negocio Redondo Como un "negocio erdondo" calificó el ex presidente del Frente Amplio, Pablo Urreta la ecuación que surge de los números del alumbrado público. Así lo expresó en su cuenta de Facebook en las últimas horas: "Tasa de alumbrado público: un negocio redondo para la ISJ. Datos oficiales 2017: + $ 72 millones (Recaudación-tasa) - $ 51 millones (Consumo-Ute) + $ 20 millones (Subsidio SUCIVE 40% consumo) RESULTADO + $ 41 millones a favor de la ISJ. En suma la ISJ, con las tasas actuales recaudó 72 millones y gastó 31, le quedaron 41 millones frescos para asumir gastos de mantenimiento de la red lumínica que la ISJ deberá cuantificar, pero seguramente sean sensiblemente inferiores a esos 41 millones. Por eso el Intendente puede y debe bajar las tasas actuales, como lo hemos propuesto en reiteradas ocasiones. Espero que esta vez y con todos los números sobre la mesa, analice la situación y tome una decisión en beneficio de los vecinos de San José.