Intendente Falero bajó el tono de crítica hacia los asesores de Alianza y dijo que «este es un buen informe», aun así aseguró que la Intendencia está «totalmente al día»

En la edición del martes, dábamos cuenta de un informe sobre la situación financiera de la Intendencia, que el equipo técnico de Alianza por San José, había elaborado en el mes de diciembre conforme los números proporcionados por la propia Intendencia, y que el sector había analizado el pasado viernes. El mismo lunes, paralelamente, el edil del sector Carlos Rodríguez, solicitó en la Junta que se dé trámite al análisis de las rendiciones de Cuenta 2015 y 2016 que se mantienen en la comisión de presupuesto, entre otros expedientes que se pretenden analizar. Es en ese contexto, en el que el Cr. Cluadio Parodi, participó ayer del programa "Según como se mire" de Radio 41 y profundizó en el análisis. Apenas dos horas después, en rueda de prensa, el Intendente se refirió al estudio técnico de Alianza, modificando notoriamente el tono que había tenido el año pasado con los asesores de Camy, dando además su parecer sobre diferentes elementos, pero también sobre generalidades de la situación financiera de la Intendencia. Cr. Parodi En primera instancia y luego de remarcar que los informes surgen del análisis de los propios documentos de la Intendencia de San José, y que tienen un contenido técnico y no político, fue desgranando a requerimiento de los colegas Jorge Gutiérrez, Ricardo Piñeyro y Hugo Robaina, algunos detalles del informe: "desde 2011 a 2016, todos los resultados del ejercicio son negativos, no se respetó la famosa premisa del equilibrio presupuestal, pero la gestión comienza con un ahorro. Ello comienzan diciendo, tenemos plata en caja y vamos arriba (…) el problema en la Intendencia empieza básicamente en el año 2013, donde el resultado acumulado empieza a dar resultados negativos...". El problema es el modelo de gestión, allí es donde nosotros, discrepamos. Porque hemos vivido una época de bonanza hasta el año 2013 o 2014, en donde la recaudación mejoró sustancialmente en la Intendencia. Si tomamos, medido en dólares, el incremento de los recursos departamentales en la administración Falero, mejoró un 30 % y en recursos nacionales, más de un 60%, entonces no tenía problemas de caja...", pero el profesional aseguró que la Intendencia fue gastando más de lo debido, absorbiendo incluso los recursos que tenía de respaldo en el banco. "Allí hay dos componentes que surgen claramente en los números, uno es el "rubro cero" (retribuciones personales), donde se creó una estructura monstruosa para lo que es San José. Antes por ejemplo trabajaba con un director de obras de confianza y las Juntas Locales, pero se han ido incrementando los cargos, que independiente del costo que genera, eso crea toda una una estructura y creo que allí hay un error (...) Las estructuras se crean para prestar un servicio a la población. Primero debo pensar la estructura que necesito para brindar el servicio y luego veo a quien pongo en determinados lugares. Acá se hizo al revés, se crearon cargos con nombre y apellido, y esa es una realidad. Insisto que no es sólo la creación del cargo, sino la estructura que la debe acompañar, y eso en algún momento hay que pararlo...". El gasto duro es muy dificil de bajar El Contador señaló que independientemente que por la documentación disponible, no se sabe cuanto ha pago de sus compromisos la Intendencia, de todas maneras, el análisis del "gasto duro" de la administración, es decir rubro 0, gastos de funcionamiento, presupuesto de la Junta y el financiamiento que hay que pagar. Ese gasto duro es muy difícil de bajar, salvo que haya una estructura". Y esa debe ser la primera medida, al segundo día del próximo Gobierno, es lo que debe ir a la Junta, una baja en esa estructura y en los gastos de funcionamiento...". Pago a proveedores Parodi señaló: "Nosotros no tenemos la información pero"es vox populi" que hay una situación de atraso en los pagos, vaya a Libertad, vaya a los talleres, vaya a Ecilda Paullier, hay créditos cortados y hay que ser sincero con la ciudadanía, hay una bicicleta con los proveedores", señaló explicando que "eso es un mecanismo de financiamiento". Es bueno recordar que según el informe, está claro que no toda la deuda existente era obra por hacer, como ha asegurado el Intendente en reiteradas oportunidades. Los números hablan solos En el año 2009, previo al año electoral, el gasto duro de la Intendencia era un 52,5%, 30% de personal y 20,3% de gasto de funcionamiento y 2,1% la Junta Departamental. No había deuda financiera y la Inversión Neta era del 47,5%. José Luis Falero, en su mejor año de inversión que fue en 2014, tuvo un 44%. Según los datos de las Rendiciones de cuenta, al 31 de diciembre de 2009, en un presupuesto de 36 millones de dólares, la ISJ tenía en el banco 18.000.000 de dólares. El pasivo operativo, comercial, era de 9,2 millones de dólares, y el superávit del tesoro era de 8.2 millones de dólares. En el 2014, año también preelectoral, para la actual administración, era un 44% de inversión, y el gasto duro un 56%. 31,6% de salarios, 21,8% de gastos de funcionamiento, aún no había deuda financiera porque el fideicomiso fue en 2015 para comenzar a pagar en 2016, y la Junta un 2,6. Pero al 31 de diciembre de 2014, en el banco había 188.000 dólares. Un pasivo operativo de 12 millones 870 mil dólares, y el déficit del tesoro era de 8 millones y medio de dólares. A Esto se suma que en 2009 el presupuesto era de 36.000.000 de dólares y en 2014 en la administración Falero era de 56.000.000 de dólares..." Los números hablan por sí solos..."