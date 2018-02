Falero: La Intendencia está al día

Señalábamos que pocas horas después de estas declaraciones, el Intendente José Luis Falero, fue consultado sobre el nuevo informe de Alianza, fundamentalmente sobre el aspecto que señala que "no todo el déficit eran obras" como había señalado con anterioridad. Allí el Jefe comunal señaló: "como todos los años y como cualquier empresa, el grueso era obra a ejecutar como lo dijimos, y obviamente hay vencimientos de cosas que se hicieron en diciembre que se pagan en enero o febrero..." a diferencia del informe anterior el que surge en medio de la polémica y la crisis interna, Falero aseguró que "es un informe normal, que entendemos como un buen informe, y que no contradice para nada lo que venimos diciendo". Luego siguió: "Hay algunos aspectos que no comparto, como que se pagó el préstamo, con el dinero de recaudación de patente, cuando se repagó sí con recursos de patente, pero ya entró el día lunes la tasa (de alumbrado) que eran 21 millones, eso que coincide con lo que habíamos dicho, que con la tasa pagábamos el préstamo, esa es la única discrepancia que tengo (…) no sé en dónde es que está la diferencia, creo que acá se está buscando un tema de discusión que para mí no existe, y lo que sí se plantean son sugerencias que son todas las sugerencias que hemos venido haciendo, ajuste de gastos, mejoras en mantenimiento, seguimos trabajando en eso y por eso estamos en una situación saneada, ordenada y sin deudas, hoy estamos prácticamente al día, así que no sé dónde está la discusión, creo que está en generar un tema en el que no voy a entrar, no voy a discutir. Simplemente me parece un informe serio que de alguna manera coincide con lo que venimos diciendo..." repreguntado sobre si está al día, dijo: "absolutamente, hemos pagado el préstamo, todas las obras que se ejecutaron en diciembre para la certificación, y todavía no hemos cobrado...". Preguntado sobre la situación de los proveedores, aseguró que está al día, y cuando consultamos sobre la existencia de créditos cortados, dijo: "no, no , que yo sepa no, pero se dice tanta cosa que yo quisiera saber… y si hay alguien que cortó el crédito porque no presentó boleta que me lo traiga y con gusto lo abrimos… acá no hay dificultades… como dijimos, producto de todas estas cosas, sobre fin de año tuvimos atrasos quizás de 45 días o 50 días como el cualquier empresa, y hoy se están poniendo al día, no hay otra cosa...". Paralelamente, señaló: "me gustaría que los técnicos de los partidos continúen trabajando de esta forma y nos ayuden, si hay cosas para mejorar. Tanto coincidimos con algunas sugerencias que nos hacen que las venimos implementando, sino no estaríamos funcionando como estamos. Sería bueno que estos mismos equipos hubiesen estado trabajando cuando los temporales, cuando tuvimos que generar una serie de obras sin presupuesto, las afrontamos con recursos propios y entonces que nos ayuden también a pensar cuando hay que hacer gastos extra presupuestales, como salir adelante. Es bueno que trabajen, pero que también sugieran propuestas cuando hay que hacer gastos extra presupuestales que son muchos y cada vez más...". luego se reiteró sobre el informe, dijo: "este lo tomamos con el mayor de los respetos, diferentes a lo que habíamos anunciado en su momento", y al preguntar concretamente que lo llevó a cambiar de opinión sobre los técnicos de Alianza dijo: "este informe es más coincidente con lo que decimos nosotros, absolutamente, lo que hemos dicho, lo mantenemos (…) no sé a dónde quieren llegar pero tema mucho más importantes porque sigo pensando en cumplir con nuestro compromiso de mantener la inversión. Sobre el final Falero aseguró sentirse "cada vez más fuerte y más convencido que el rumbo es este, sino no hubiésemos podido sortear las dificultades que tuvimos al asumir gastos extra presupuestales y nadie se acordó de nosotros en hacer un estudio profundo para ver cómo financiarlo, nosotros salimos adelante y vamos a seguir adelante..."