Autoconvocados se reunieron ayer con la Junta Departamental

Un Solo Uruguay no participará de las mesas de diálogo Mientras a nivel nacional el movimiento decidió no participar de las reuniones 'dilatorias' con el ejecutivo, en San José representantes de autoconvocados se reunieron con integrantes de la Junta Departamental. La actividad del movimiento Un Solo Uruguay o los autoconvocados sigue siendo intensa por estas horas a nivel nacional, y también departamental. Luego de participar de la reunión con el Presidente Tabaré Vázquez y haberse generado el entredicho protagonizado por el Colono de Kiyú Gabriel Arrieta con el propio Presidente, los representantes del movimiento que nuclea a productores, empresarios, comerciantes y ciudadanos en general realizó una evaluación, de la que se desprende que no volverán a participar en reuniones que no muestren soluciones concretas y generales para todo el sector productivo.

A través de un comunicado, el colectivo se desmarcó de los hechos acontecidos entre Arrieta y el Presidente Vázquez, denunciando además que se aprovechó el incidente para 'politizar y desacreditar' al movimiento. A su vez, se afirma que aún no se han dado respuestas a los postulados incluidos en la proclama del pasado 23 de enero, admitiendo una diferencia de visión con el Poder Ejecutivo y de diagnóstico de la situación por la que atraviesa el país.

Por eso y otros puntos el movimiento resolvió no participar de las mesas de diálogo que consideran 'dilatoriasy sin avances' en el tratamiento de los puntos incluidos en la proclama presentada. Con la Junta Departamental A nivel local, representantes del colectivo Un Solo Uruguay mantuvieron en la jornada del miércoles un encuentro con integrantes de la Junta Departamental. En primera instancia se había anunciado que el encuentro sería con el Presidente de la corporación Danilo Vasallo, pero finalmente la reunión se amplió con presencia de curules de las dos bancadas del deliberativo. Los participantes del encuentro estuvieron reunidos por un espacio aproximado a las tres horas tratando distintos aspectos que hacen a la problemática del sector productivo, además de tomar contacto de primera mano con las propuestas y reclamos que Un Solo Uruguay viene llevando adelante.

A la salida de la audiencia, Juan Francisco Chiruchi, vocero de los autoconvocados, expresó que se retiraban satisfechos con la instancia de intercambio con los ediles de todos los partidos con representación, donde se les informó acerca del movimiento, de la proclama presentada en Durazno, de la que se entregó copias.

Además se discutieron alguna de las medidas que le fueron planteadas al Intendente José Luis Falero días atrás.

Por su parte el Presidente de la Junta Departamental, Edil Danilo Vasallo dijo que se intercambió opiniones al respecto de la situación, que se podía hacer desde el legislativo para aportar eventualmente a los reclamos presentados. Como dato relevante, Vasallo expresó que posiblemente Ediles participen de los cabildos que se estarán llevando a cabo en los distintos puntos del departamento, promovidos por el movimiento Un Solo Uruguay.