Informe de Alianza reitera críticas sobre «modelo de gestión» de la ISJ y exhorta a tomar medidas en relación al gasto

Sin dudas que uno de los principales temas de 2017, por trascendencia, pero también por las repercusiones que ya causó y sobre todo por las que puede causar ha sido el debate político entorno a la situación económico financiera de la Intendencia de San José. El debate, que es bueno recordar se ha dado en el plano público, mas no en el institucional, porque siquiera la última rendición de Cuentas de la Intendencia ha recibido tratamiento en la Junta Departamental, ha presentado varios momentos. Entrado en ese debate, del que es muy difícil separar los elementos técnicos de los políticos, han participado los principales referentes políticos del departamento. En alguna oportunidad incluso escribíamos que el propio Intendente José Luis Falero, había "fogoneado" el tema instalándolo como un asunto a consideración. De hecho señalábamos que había sido a nuestro modo de ver un error político.

A modo de recordatorio para poder abordar el tema, es bueno señalar que tanto desde el Frente Amplio, como desde Alianza por San José, han sido reiteradas las críticas en relación a la gestión y a la coyuntura financiera de la Intendencia josefina. En el caso de Alianza las discrepancias le significaron la remoción de sus tres representantes en el Gabinete, lo que por otra parte modifica la correlación de fuerzas en la Junta Departamental, ya que los ediles que responden a Camy, analizan cada uno de los temas y con mirada propia definen su posición. En el caso del Frente Amplio, el propio Presidente de la Fuerza Política dijo en las últimas jornadas de 2017 que "la situación de la intendencia en materia económica era jodida". Recordó que desde hace años la coalición de izquierdas ha venido denunciando una gestión infrecuente en materia económica, con niveles de déficit inéditos para el departamento.

En este marco, Alianza por San José, volvió a reunirse el pasado viernes, y parte de esa extensa reunión fue para analizar un nuevo informe de su equipo técnico, encabezado por el Contador Claudio Parodi, y que surge a instancias de pedidos de informe que realizara la bancada, es decir la información que allí se analiza, es la que la propia Intendencia le ha proporcionado.

En reiteradas oportunidades, el informe, al que pudo acceder Visión Ciudadana, hace referencia a las diferencias conceptuales en el manejo de la información y reitera su crítica al modelo de gestión que impulsa la administración Falero.

En este contexto, como se recordará el propio Intendente ha señalado en infinidad de oportunidades que la situación "está equilibrada", e incluso se comprometió públicamente a abatir el déficit antes de terminar su período. El Informe El documento técnico del sector liderado por Camy, se centra básicamente en "el pasivo de la Intendencia", elemento este que fue sustancial para el enfrentamiento interno. De hecho señala ya en el tercer párrafo, que las diferencias radican en "el modelo de gestión" y de hecho explica: "… ha existido un notorio incremento e ineficiencia en el gasto, es nuestra responsabilidad analizar la situación del Endeudamiento del Gobierno Departamental en el periodo de gobierno del actual intendente e intentar aclarar los aspectos que generaron la polémica pública". Y continúa: "el ENDEUDAMIENTO no solo comprende a préstamos bancarios o Fideicomisos Financieros,(…) sino que ENDEUDAMIENTO también son las facturas Impagas de Proveedores de Bienes y Servicios y también terminará siendo "endeudamiento" u obligación a pagar, los compromisos contraídos sujetos a la entrega de bienes o la prestación de servicios, aunque se debe reconocer que legalmente hasta que el bien no se entregue o el servicio no se realice no constituyen "deudas" en su sentido estricto, pero lo serán al producirse la entrega del bien o la prestación del servicio…"

Al cierre del documento, los técnicos del sector, señalan que mantienen sus observaciones en relación al informe que entre otras cosas desató el enfrentamiento interno, y señala: "teniendo la intendencia un nivel de Endeudamiento elevado dada la composición del Gasto Rígido de la intendencia que ronda el 64%, más allá que parte de ese PASIVO se devengue y transforme en deuda a pagar más allá del 30 de setiembre de 2017, por lo cual deberá mejorar la eficiencia y eficacia en el gasto y abatir fuertemente otros gastos de funcionamiento, implantando controles más eficaces, de forma de realizar futuras inversiones en un contexto de presupuestos con relativa tendencia al equilibrio. Sobre el duodécimo El Saldo del Duodécimo BROU gestionado recientemente - origen de la polémica pública con Alianza por San José - , el intendente se comprometió a pagarlo en Febrero de 2018, lo cual es muy probable que ocurra (fue su compromiso), ya que en el mes de Enero de 2018 se produce el primer vencimiento del tributo de Patente de Rodados, que representa el 30% de los ingresos del Gobierno Departamental anual con lo cual en febrero 2018 dispondrá de un total de U$S 6: o 7: millones de dólares solo por ese concepto, más allá de otros ingresos como saldos de partidas nacionales. Por lo expuesto y con la información disponible podemos expresar que el intendente Falero no estuvo adecuadamente informado en cuanto a la composición de su PASIVO ACUMULADO al cierre del Ejercicio 2016, ya que según sus declaraciones públicas expresó que la intendencia no tenía deudas, y según surge de la respuesta al pedido de informes la INTENDENCIA TENIA DEUDAS CON PROVEEDORES al 31/12/2016, y es nuestro deber informar que no todo el pasivo era "obra para ejecutar más adelante" como se dijo por parte del jefe comunal. Finalmente se "exhorta a que "en el Ejercicio 2017 el Sr. Intendente Departamental aplique medidas administrativas de reducción del gasto, de forma de abatir los niveles de endeudamiento y lograr niveles de inversión significativos, aunque necesariamente por debajo del promedio de su administración, de lo contrario en un escenario de crecimiento del gasto la situación será muy complicada de cara al final de su Administración..." Nueva reunión Alianza por San José, volverá a reunirse en los próximos días en forma ampliada de su agrupación de Gobierno, en donde se comenzarán a delinear las principales tareas del sector de cara al presente año.