Denuncian problemas de gestión en OSE

Trabajadores movilizados en San José Como se había anunciado trabajadores de OSE se movilizaron este lunes en San José tras algunos hechos ocurridos en el ente durante las últimas semanas. La situación generada durante el mes de enero en buena parte de la capital departamental, en Ciudad del Plata y en los balnearios del departamento tuvo a OSE en el ojo de la tormenta, debido a las constantes críticas formuladas por la ciudadanía que se vio perjudicada por la falta de agua, la baja presión o turbiedad en algunos casos. Roturas importantes hicieron que se viese interrumpido el servicio, justo en los días donde el calor azotaba y la necesidad de contar con el líquido elemento era esencial.

Varias consultas se hicieron ante el organismo que brindaba pocas respuestas, o casi ninguna a la población. Las deficiencias a la hora de afrontar las roturas se hacían cada vez más evidentes a medida corrían los días.

Todo esto llevó incluso, como se informara oportunamente, que desde la Junta Departamental se convocara a una sesión extraordinaria para tratar el asunto, instancia que contó con presencia de técnicos del organismo gracias a gestiones de último minuto, dado que ya se había informado que no participarían.

Allí se reconocieron los problemas y se anunciaron a su vez obras que permitirían solucionar problemas de abastecimiento, sobre todo apuntando a la capital departamental.

Luego, trascendió un comunicado interno del propio organismo, tratando de ineptos a los funcionarios de San José, sumado al recorte de las licencias anuales, generando un malestar importante y provocando la reacción de los funcionarios nucleados en FFOSE.

Los trabajadores reunidos frente a las instalaciones del ente en San José expresaron su rechazo a los calificativos vertidos hacia los funcionarios locales, denunciando graves problemas de gestión en San José. Los delegados sindicales expresaron que hubo falta de previsión para afrontar problemas como los acontecidos en San José de Mayo por parte de la gerencia técnica.

Claramente se hizo hincapié en que desde la gerencia se quiso responsabilizar a los trabajadores de los problemas que existieron, pero desde el gremio se rechaza totalmente ese punto, reiterando la falta de previsión, de materiales e incluso de renovación de personal.

En cuanto al recorte de las licencias efectuados al personal, los trabajadores si bien reconocen que existe una reglamentación al respecto, se preguntaron por qué se hizo después de solucionado el problema y no durante el mismo, período en que el propio gerente regional también estaba gozando su licencia. El jerarca tomó la decisión luego que él retornó de su descanso.

A raíz de lo sucedido, los trabajadores responsabilizan al Ing. Carlos Bergeret por la falta de criterios ante una situación que calificaron de crítica, y donde 'no estuvo a la altura' de las circunstancias.