Deslumbrante Festival de Música de Cámara

«Uruguay for Export» en el ICE Rossana San Martín Cruxên Juventudes Musicales del Uruguay, Filial San José «Daisy Herbón» e Instituto Cultural Español de San José (ICE), presentaron el Festival de Música de Cámara del Proyecto «Uruguay for Export 2018» el pasado sábado 10 de febrero, en el local del ICE en 25 de Mayo 422. La entrada fue libre y gratuita.

Participaron los siguientes artistas de reconocido prestigio nacional e internacional: Daniel Lasca (violín); Juan Cannavó (violín); Karina Núñez (violoncello); Timoteo Mella (viola); Gervasio Tarragona (clarinete); Giovanna Maropo (soprano brasileña, nacida en Joao Pessoa, capital del estado de Paraíba).

El mismo programa del concierto de San José, se reiteró el domingo 11 de febrero en el «Teatro Solís» de Montevideo. El domingo 18 de febrero en el «Anfiteatro del Balneario Las Cañas» de Fray Bentos, hubo otro concierto en el marco de este proyecto artístico. Un espacio para los uruguayos que están en el exterior _ Felicitaciones por la multiplicidad de matices que logras como clarinetista. En especial en el Quinteto en Mi bemol mayor de Carl María Von Weber, que permite un gran protagonismo del clarinete.

Gervasio Tarragona:_ Muchas gracias… Esa obra es bastante exigente.

_¿Cómo iniciaste este Proyecto musical?

_Me fui de Uruguay hace casi 8 años. Primero estuve en Suiza. Ahora estoy en Japón. Empecé a contactarme con músicos uruguayos que están en el exterior, y que yo sentía que merecían una oportunidad de buscar un espacio para venir a tocar al Uruguay. Así surgió «Uruguay for Export».

_¿Tú seleccionaste los músicos?

_ Tuve la permanente colaboración de Daniel Lasca. Fue «mi mano derecha». Es la segunda vez que hacemos este Proyecto. El primero fue en 2016.

_¿Fueron otros músicos intérpretes los de «Uruguay for Export 2016»?

_ Sí. La idea es cambiar los músicos que participan. Quisimos generar el Festival todos los años, pero el año pasado no se dio.

_ El programa en Fray Bentos es distinto al de San José…

_ En el «Anfiteatro del Balneario Las Cañas» no puede estar Giovanna, por lo que faltarán esas obras. Es un concierto al aire libre, lo que es un interesante desafío para nosotros.

_ ¡Fuimos grandes privilegiados! Giovanna estrenó su actuación en el ICE de San José…

_¡Sí! Mañana [11 de febrero] estamos en el Solís. «Iré por donde me lleve la música» _¿Hasta cuándo te quedas en Uruguay?

_ Hasta el 1 de marzo. Voy a tocar «Tema y Variaciones de Rossini» el 20 de febrero [hoy), junto a la Banda Sinfónica en el Teatro Solís. El 28 de febrero, junto a la Filarmónica en el Parque Rodó, interpretaré unos arreglos propios de música de tango. En los dos casos participo como solista.

_ Luego de esas actuaciones en Montevideo sigue tu gira…

_ Voy durante dos semanas a Trieste (Italia). Después tengo un tour en Japón con el pianista italiano Luca Delle Donne. Más adelante haré otro tour en Sudamérica: Neuquén, Lima, Bogotá. Estaré también en La Habana y luego en Suiza. En cada lugar toco con diferentes músicos. Después de Suiza pienso regresar a Japón. Dejé mi trabajo en una orquesta en Japón, para tener más libertad.

Quiero ir a Berlín en octubre. Tengo actividades pendientes en Europa que quiero continuar. Iré por donde me lleve la música. «Saudade»(*) de Paraíba a Uruguay _ ¿Cómo te vinculaste con el proyecto musical «Uruguay for Export 2018»?

Giovanna Maropo: _ Fue a través de Gervasio Tarragona, su director artístico. Yo lo conocí el mes pasado en el Festival de Música de Santa Catarina (Brasil).

En seguida me invitó a participar de este Festival de Música de Cámara. De esta manera he tenido el privilegio de estar por primera vez en Uruguay, y actuar en las ciudades de San José [de Mayo] y de Montevideo. El viaje en sí está siendo maravilloso. Es todo un placer estar en contacto con músicos tan competentes, talentosos y personas tan singulares. Espero retornar pronto.

_ En el Teatro Solís de Montevideo vas a cantar las canciones que interpretaste aquí.

_ Exactamente.

_ ¿Qué vas a hacer en Brasil, cuando regreses?

_ Termino el Curso Superior de Canto Lírico en la UFPB (Universidad Federal del Estado de Paraíba, Brasil). Pretendo después realizar un posgrado (Maestría) en el exterior. Estoy en la búsqueda de nuevas oportunidades.

(*) «Saudade» en portugués quiere decir nostalgia, y puede aludir a la tierra natal o a un amor o afecto. Esta jovencísima y talentosa soprano, nos trasmitió lo que implica la «saudade», que según los brasileños, es mucho más que nostalgia y no se puede traducir… «Delicatessen» El ambicioso programa interpretado permitió el lucimiento de cuartetos y quintetos, además de solos de estos excelentes músicos y de la soprano Giovanna Maropo. Disfrutamos desde las exigencias y las policromías de Mozart, hasta la melancolía de «La oración del torero» o la gracia de «Caribe Nostrum». En esta obra cubana, hay una picardía de intercambio de sonidos de los instrumentos, a los que se suman los chistidos emitidos por los intérpretes, quienes también percuten sus instrumentos en momentos claves. Aquí percibimos el vínculo estrecho que tuviera con Cuba y su música Daniel Lasca, Concertino de la Filarmónica y de la OSSODRE de Uruguay. Todos los instrumentos tuvieron su(s) momento(s). En el Quinteto de Carl María von Weber fue todo un despliegue, ya que cada instrumento dialogaba espléndidamente con el virtuosismo ( ¡cuántas y cuán precisas variaciones de sonidos!) del clarinete solista. Karina Núñez (quien tanto conquistó al público en Uruguay y ahora, en Panamá) hizo vibrar su violoncello, e hicieron lo propio el primer violín de Lasca, el violín de Cannavó y la viola de Mella.

Giovanna Maropo otorgó toda la nostalgia, dulzura y riqueza expresiva de «Ó luar da minha terra», y de «Nesta rua», canción de amor que todos los brasileños seguramente entonaron alguna vez…

El bis con «La Cumparsita», culminó con todo el público de pie. Manjares...

RSMC Programa del concierto:

Wolfgang Amadeus Mozart - Quinteto en La mayor para clarinete y cuarteto de cuerdas (1789). Allegro.Larghetto. Menuetto. Allegretto: Tema con variazioni.

Joaquín Turina - «La oración del Torero» op. 34 para cuarteto de cuerdas (1925)

Guido López Gavilán - Caribe Nostrum (1980)

Alberto Costa (arr: Vianei Santos) - Serenata: «Ó luar da minha terra» (1933)

José Siqueira (arr: Vianei Santos) - «Nesta rua» (1975)

Carl Maria von Weber - Quinteto en Mi bemol mayor para clarinete y cuarteto de cuerdas (1815). Allegro. Fantasia: Adagio. Menuetto. Rondo.

Apoyaron: Intendencia Municipal de Río Negro, Intendencia Municipal de Montevideo, Instituto Cultural Español de San José, Juventudes Musicales del Uruguay Filial San José «Daisy Herbón», Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo.

Dirección Artística: Gervasio Tarragona Valli. Asesoría Artística: Daniel Lasca

Asistentes de producción: Karen Martínez, Juliana D’Ibarboure.