Muerte de adolescente en la piscina catalogada como 'accidental'

Informe forense se conocerá el miércoles El próximo miércoles la Médico Forense estará entregando los resultados de las pericias realizadas a la adolescente de 16 años ahogada el pasado jueves en la piscina del Parque Rodó.. Tras la conmoción generada tras el infortunado suceso ocurrido en la piscina del Parque Rodó, donde la adolescente Florencia Flores, de 16 años y con síndrome Down, falleciera, aún se aguarda para saber los motivos por los que se ahogó.

El hecho tuvo lugar el jueves en la mañana, como reza el parte de Jefatura de Policía, en página 5 de esta edición, en circunstancias que en medio de una actividad de la Asociación Down Florencia Flores, quedara con su cabeza en el agua en un lugar de poca profundidad y ella utilizando todos los métodos de seguridad. La profesora de natación, guardavidas y ayudantes acudieron de inmediato, intentando reanimarla mientras llegaba la emergencia móvil, la que constató su fallecimiento.

Luego del hecho, la duda que se instaló y se generalizó es saber que pasó, como ocurrió que la adolescente falleciera en esas circunstancias, por lo que el estudio forense es esperado para esas respuestas.

En principio trascendió que esos resultados estarían en la mañana del viernes, dado que la Médico Forense realizaría los estudios en la noche del jueves.

El Fiscal de San José, Dr. Alfredo Ruiz confirmó que esos resultados no se sabrían sino hasta después del feriado de carnaval, por lo que seguramente el próximo miércoles a la mañana el magistrado estaría recibiendo el informe correspondiente.

Según el Fiscal Dr. Alfredo Ruiz, la muerte de Florencia Flores se dio por ahogamiento, pero lo que se persigue es conocer que causó esa situación, el magistrado sentenció que la adolescente sufrió 'un percance' de salud.

Luego de tener el informe, la actuación judicial seguirá por los carriles normales, con toma de declaraciones de quienes estuvieron el lugar, al tiempo que el Fiscal Dr. Alfredo Ruiz señaló que el caso está caratulado como un accidente.