Menéndez: “La Ursea es una herramienta que lamentablemente la ciudadanía desconoce...”

Luego que el intendente Falero resolviera por el enfrentamiento interno en el Partido Nacional, su remoción del Gabinete junto, a Barreto y Silveira, en los últimos días de 2017 asumió como Director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, Fernando Menéndez, a sugerencia de los Senadores Camy y Larrañaga Entrevista: Bruno Danzov El pasado 27 de diciembre, se concretó sorpresivamente la incorporación del ex director de Cultura de la Intendencia de San José, Dr. Fernando Menéndez Rampa, como representante de la oposición en el directorio de la URSEA. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, surge como tal en el año 2002, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Batlle, y tras 15 años de su creación las competencias se han ido ampliando, aunque no así su visualización en la población que muchas veces desconoce no solamente la existencia de este organismo, sino su función de contralor, que en definitiva permite la defensa de los derechos de los consumidores en un “amplio espectro” de las actividades cotidianas. Según la página del organismo: www. ursea.gub.uy, al día de hoy la misma tiene responsabilidad en áreas tales como Energía Eléctrica: generación, transmisión y distribución. Combustibles: importación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, combustibles y otros derivados de hidrocarburos Gas Natural: transporte, almacenamiento y distribución de gas por redes. Agrocombustibles: importación, exportación, producción y comercialización. Agua Potable: producción, tratamiento, almacenamiento y distribución a través de redes. Saneamiento: recolección de aguas servidas a través de redes, la evacuación y tratamiento. Generadores de Vapor: funcionamiento y condiciones de seguridad. Eficiencia Energética. Energía Solar Térmica Al fin y luego de un complicado cierre de año desde el punto de vista político hacia la Interna del Partido Nacional, que tuvo en Menéndez a uno de sus actores, dado que por las diferencias internas en relación a la solicitud de un crédito por parte de la Administración Falero, que Alianza por San José, sector que integra el propio Menéndez, pero también los ex directores Yarwynn Silveira, y Juan Carlos Barreto, definieron no acompañar en el marco de un debate sobre la situación económica de la Intendencia, el resultado fue conocido, El Intendente Falero resolvió la remoción de los tres representantes de Alianza en su Gabinete, configurando así, no sólo una ruptura política a la Interna nacionalista, sino además un mojón que debe ser tenido en cuenta en el futuro político del departamento. Allí entonces, y ene se contexto es que surge la resolución de promover el nombre de Fernando Menéndez como Director de la URSEA en representación de la oposición. En ese contexto es además que realizamos la entrevista que compartimos a continuación.

Sorprendió su designación como director de la Urea, ¿como se concretó la misma?

Para mi también fue una sorpresa, pero concretamente me llegó una propuesta de los Senadores Carlos Daniel Camy, y Jorge Larrañaga, y honestamente no sabía que esta oportunidad existía. En realidad como siempre ocurre cuando hay un ofrecimiento, ya me había pasado con la Subdirección de Cultura, hay un nivel personal y familiar de decisión, en donde lo que personalmente trato de razonar es si verdaderamente puede desempeñar de buena manera la tarea que se me confiere. Me interioricé un poco más de lo que es la Ursea, porque creo yo lamentablemente, como pasa con muchas herramientas que pueden servirle al ciudadano en diferentes aspectos, muchas veces no las conoce, y eso le permitiría encontrar una salida a diferentes situaciones cotidianas.

¿En definitiva que es y para que sirve ese organismo?

Cunado uno mira realmente lo que es y lo que dice la Ley, y lo que yo estoy viendo en el organismo, la verdad es que la gran amplitud de temas que le competen, es un desafía interesante, importante, y una contribución que hasta se puede dar en forma directa porque se le brinda directamente al ciudadano, pero también en forma indirecta, en cualquier caso repercute directamente en la vida de los ciudadanos. Entre otras cosas, la actividad de los propios Entes, como UTE y OSE, en todo lo que es energía y agua. Allí hay que ver ciertos límites porque hay otras dependencias en el Estado que también son competentes. Pero por ejemplo, hay algunos puntos que son muy concretos, en el tema de agua, por ejemplo, la calidad de agua que sale de la canilla, es el organismo quien supervisa, controla y hasta incluso puede ser productor de normas.

¿Ser representante político de la oposición en una unidad reguladora, es en alguna medida ser el contralor del contralor?

En realidad tengo una percepción personal, que me ha ocurrido también en los otros dos ámbitos de participación política, la Junta Departamental y el Gabinete de la Intendencia, participás y tenés voz y voto, y creo mucho en el poder de la oportunidad de expresarte sobre temas que vos viste, estudiaste, preguntaste. Yo no creo ciertamente en que por ser representante de la oposición, la postura deba ser siempre contraria, vigilando que salga mal para decirlo. Honestamente no es solamente eso lo que espero en la Ursea. Trabajo mucho más para que en aquellas cosas que no me convencen, expresar mi posición y procurar modificaciones. Muchas veces las cosas que permiten resultados, no es salir a gritar, sino procurar incidir en el lugar que a cada uno le toca. Porque en definitiva, las decisiones que se toman, afectan a los vecinos, y nosotros no dejamos de ser vecinos por ser Directores en tal o cual organismo. Además debo ser sincero, en el corto tiempo que llevo en la Unidad, me da la sensación que los aproximadamente 60 funcionarios que están en la repartición, incluso los dos directores que evidentemente representan al gobierno, están comprometidos con la función del organismo que busca hacer lo que tiene que hacer. Un organismo con 60 funcionarios que tiene una responsabilidad tan grande como la de supervisar ANCAP, UTE, OSE, entre tantas otras responsabilidades…

Por tratarse de un servicio a la ciudadanía, en donde el Estado controla al propio Estado, es buena cosa, tener presente que tanto la información que surge en el organismo, como los diferentes trámites para reclamar se encuentran disponibles el el sitio web. Allí Menéndez, señaló que la repartición debe tomar con el mismo énfasis las diferentes dimensiones de su tares, por ejemplo, es la Ursea la que debe fiscalizar que las garrafas que llegan al consumo de los vecinos cumplan con los estándares de calidad y seguridad previstos, hasta la posibilidad de denunciar si un electrodoméstico tiene una etiqueta de eficiencia energética y no la cumple.

¿Que ocurre en los casos como los registrados en estos días en donde la OSE no ha tenido la capacidad de brindar normalmente el servicio de agua potable?

Ciertamente no recibí ningún reclamo, pero yo soy un vecino de San José, y no puedo estar ajeno a ese tipo de situaciones. Es probable que haya pasado esto mismo en algún balneario de Canelones , en donde guisás había más gente pero no me enteré, pero lo ocurrido acá obviamente me enteré, así como soy consciente de otras situaciones que ocurren por ejemplo en Ciudad del Plata, con problemas que son mucho más estructurales.

Y entonces cual es el nivel de incidencia que puede tener la ursea en estos casos?

Allí vamos a lo del comienzo, muchas veces uno no conoce las herramientas a disposición de los ciudadanos. Entonces básicamente, luego de realizar la denuncia en el sistema de OSE, el ente debe dar una respuesta satisfactoria en un plazo de 15 días, de lo contrario se debe realizar el reclamo en la propia página de la ursea. Y hasta donde yo he visto, en todos los casos desde televisores quemados por diferencia de corriente de UTE, hasta situaciones mucho más significativas, hay un tratamiento, un expediente y una respuesta del organismo, que está basada en criterios técnicos. Ya he participado de reuniones del directorio en donde se le da la razón al reclamante y en otros casos no, pero en cualquier caso en base a criterios que son técnicos. Lamentablemente en algunos casos, no es posible dar una respuesta inmediata, porque los procedimientos se cumplen estrictamente (…) de todas maneras quiero ser claro, no va a ser la Ursea la que va a poner los millones de dólares que faltan para arreglar los caños en San José. Lo que sí vamos a seguir haciendo es elevando los informes que sean necesarios, para que se preste atención a los problemas del servicio….”