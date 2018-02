Sesión terminó sin definiciones por falta de quórum

Junta trató tema OSE con técnicos presentes Finalmente técnicos de OSE participaron de la sesión extraordinaria de la Junta Departamental que quedó inconclusa. Luego de las gestiones llevadas adelante por el Senador Carlos Daniel Camy, técnicos de OSE estuvieron presentes en la sesión extraordinaria que para tratar la problemática que el organismo tiene en San José, impulsada por ediles de Alianza Nacional. Los constantes problemas de abastecimiento ocurridos sobre todo en diferentes barrios de San José de Mayo, junto a otras situaciones observadas en otros lugares del departamento fueron planteados a los técnicos presentes.

En el intercambio la Edila Adriana Etchegoimberry presentó en sala las dificultades ocurridas en San José de Mayo, al tiempo que Susana Gásperi presentó las quejas vinculadas a Ciudad del Plata.

El equipo técnico de OSE estuvo integrado por el Gerente de la Regional Litoral Sur Ing. Carlos Bergeret, el Sub Gerente Ing. Ignacio Amondarain y el ex Jefe Técnico de San José Ing. Álvaro Roland.

En tal sentido, durante la audiencia que contó con un número reducido de Ediles, se plantearon obras que OSE estará encarando durante este año y otras proyectadas hacia adelante para solucionar todos los problemas de abastecimiento de la población.

También se planteó la problemática existente en Ciudad del Plata con la cantidad de conexiones clandestinas que generan una sobredemanda del servicio.

La sesión terminó sobre las once de la noche, ya sin los técnicos, sin una declaración final, dado que la Junta se quedó sin número para seguir sesionando. Obras en San José de Mayo Desde el organismo se anunció la proyección de obras a encarar durante este año que permitirán en principio solucionar el abastecimiento en la capital, de la zona más alta. Esta obra abarca calle DellaHanty y ruta 3 hasta la rotonda con ruta 11.

Posteriormente se intervendré en ruta 3, Aparicio Saravia y Herrera hasta llegar a los tanques de calle Treinta y Tres. Precisamente se buscará contar con un caudal suficiente para mantener lleno los tanques para minimizar cualquier eventual corte. Estas obras son las metas que como mínimo se ha puesto OSE lograr durante este año, teniendo en cuenta que las de Bulevar Aparicio Saravia y Herrera sean simultáneas con la intervención que el Gobierno Departamental tiene previsto realizar en Herrera. Las constantes roturas que se han registrado en las zonas donde se harán los trabajos, motivaron según los técnicos los problemas de abastecimiento y falta de llenado de los tanques. Ciudad del plata 'enganchado' Por otra parte, al hablar sobre la situación de la ex Rincón de la Bolsa los representantes del ente del agua, mostraron cifras que a su entender explica en parque la falta del líquido elemento en algunos barrios. Desde OSE seafirma que tiene nueve mil conexiones registradas, pero hay unos doce mil servicios, es decir que tres mil hogares están conectados en forma irregular. El organismo tiene previsto tomar acciones para regularizar esa situación, con campañas de concientización, pero también fiscalizando y sancionando de acuerdo a cada situación irregular que se compruebe.