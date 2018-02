Trabajadores analizan huelga de hambre

Colonia Etchepare Continúa sin variantes la situación en la Colonia Bernardo Etchepare por lo que los trabajadores amenazan con tomar medidas. Hasta el momento no ha existido avances en el conflicto generado con los trabajadores del área de seguridad de la Colonia Bernardo Etchepare.

Como se recordará, desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se informó a los trabajadores de un descuento en su salario de treinta y siete días por un conflicto mantenido el año pasado. Esto generó el rechazo y la movilización de los funcionarios quienes realizaron una marcha sobre ruta 11 frente al establecimiento.

El Presidente de la Comisión interna del centro asistencial Roberto Pérez reiteró a Radio 41 que, aún en pre conflicto, los trabajadores continuaron cumpliendo su labor por lo que el descuento no corresponde. En las negociaciones ASSE propuso que el mismo sea efectuado en tres cuotas, algo que los funcionarios catalogaron de tomadura de pelo y denunciaron persecución sindical.

Por su parte Daniel Umpiérrez, uno de los trabajadores afectados por el descuento, volvió a reiterar que de no encontrar una repuesta satisfactoria por parte de las autoridades, las medidas se agudizarán al punto de llegar a encadenarse frente a la sede de ASSE e incluso iniciar una huelga de hambre con apoyo de funcionarios del Hospital Vilardebó.