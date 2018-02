Retomaron cortes en reclamo de su libertad

Jóvenes presos por rapiña Vecinos, familiares y amigos de los dos jóvenes volvieron a movilizarse en reclamo de la libertad de ambos. El pasado martes nuevamente volvieron los reclamos de libertad para los jóvenes de 19 años procesados al aclararse unas rapiñas en Ciudad del Plata, al entender vecinos, familiares y amigos de los recluidos que éstos son inocentes. El reclamo se dio en el kilómetro 25.500 de ruta 1, frente al comercio donde fueron acusados de haber cometido el ilícito y donde los manifestantes aseguraron que los jóvenes no ingresaron. Allí quemaron cubiertas y cortaron la circulación vehicular.

A comienzos de la semana los familiares fueron recibidos por la fiscalía de Libertad, lugar donde llevaron las pruebas que asegura a su entender que los dos ahora presos en el Comcar no habían sido los responsables de la rapiña que se les acusaba.

Sin embargo la Fiscal del caso Dra. Darviña Viera no encontró elementos que a su juicio hiciese cambiar la postura por lo cual la sentencia quedó firme. Los jóvenes deberán cumplir una pena de 62 días de reclusión en el Comcar.